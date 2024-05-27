Сутки на Харьковщине: оккупанты били КАБами, дронами и артиллерией, есть погибшие и раненые

26 мая российские военные обстреливали населенные пункты Харьковской области из артиллерии и минометов, применили КАБы и дроны. Из прифронтовых регионов уже эвакуированы более 11 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов.

В течение суток под вражескими обстрелами оказались населенные пункты Чутовского, Изюмского, Богодуховского и Купянского районов.

Утром 26 мая россияне обстреляли Волчанск и Купянск. В Волчанске поврежден дом, один человек получил ранения. В Купянске в результате вражеского обстрела также поврежден частный жилой дом.

В селе Старица Чугуевского района в результате артобстрела, 1 человек погиб, еще 1 человек получил ранения.

Около 12.30 враг обстрелял частный жилой дом в Купянске. В результате обстрела Купянска-Узлового произошло возгорание 3 частных жилых домов и 5 хозяйственных построек.

В 14.18 враг сбросил на с. Ивашки Богодуховского района боеприпас ВОГ, пострадал человек.

Село Богуславка Изюмского района россияне обстреляли КАБами. Разрушены 2 частных дома и повреждены 8 частных домов. Погибла женщина. Пострадали две женщины, один мужчина и 2 мальчика 13 и 9 лет.

Около 16:45 произошел обстрел с. Хотимля Чугуевского района, повреждено здание недействующей базы отдыха.

В селе Ивашки Золочевской громады погибли двое мужчин. Они находились на окраине села и подорвались на взрывоопасном предмете.

Всего эвакуировали 11 тысяч 142 человека из Чугуевского, Харьковского, Богодуховского районов.

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