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Сутки на Донетчине: 5 человек погибли в результате российских обстрелов, 3 получили ранения. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение суток российские оккупанты 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области, в результате чего погибли 5 человек.

Об этом сообщил глава ОВА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район.

В Антоновке Марьинской громады 2 человека погибли, 1 получил ранения. В Красногоровке 1 человек погиб и 1 ранен. В Селидово повреждены 11 частных домов. Обстреляны окрестности Курахово.

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Краматорский район.

В Лиманской громаде огнем рашистов разрушены 2 дома и повреждены 5 в Закитном. Еще 1 дом поврежден в Заречном.

Бахмутский район.

В Пивничном Торецкой громады повреждены 14 частных домов и 3 многоэтажки. В Часовоярской громаде 1 человек погиб и 1 ранен, повреждены 10 частных домов и многоэтажка. В Северске 1 человек погиб, повреждены 4 частных дома и 2 многоэтажки.

Всего за сутки россияне 13 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. С линии фронта эвакуированы 194 человека, в том числе 15 детей.

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Наслідки обстрілів Донеччини 26 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 26 травня
Наслідки обстрілів Донеччини 26 травня

Автор: 

обстрел (27165) Донецкая область (9656)


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З мирним населенням воює тільки здичавіла рашиська орда і чого ви виродки добились що вбили мирних громадян і зруйнували будинки ? смерть рашиським варварам.
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27.05.2024 09:45 Ответить
 
 