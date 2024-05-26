В результате обстрела войсками РФ Донетчины погибли три человека, еще два получили ранения
Сегодня, 26 мая, российские оккупанты обстреляли Сиверск, Часов Яр и Красногоровку в Донецкой области, есть погибшие.
Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в результате атаки на г. Сиверск во дворе дома погибла женщина.
Под прицел российской армии в очередной раз попал г. Часов Яр, в результате чего несовместимые с жизнью травмы получил мужчина. Также получила ранение спины местная жительница, ей оказана медицинская помощь.
По предварительным данным, населенные пункты враг обстрелял из артиллерии.
Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по г. Красногоровка. В результате попадания средств поражения погиб горожанин, еще один гражданский ранен.
Тип оружия, которое оккупанты использовали против мирного населения, устанавливается.
Ранее сообщалось, что вечером 26 мая войска РФ атаковали Михайловку на Херсонщине.
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