В результате обстрела войсками РФ Донетчины погибли три человека, еще два получили ранения

Сегодня, 26 мая, российские оккупанты обстреляли Сиверск, Часов Яр и Красногоровку в Донецкой области, есть погибшие.

Об этом сообщили в Офисе генпрокурора, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, в результате атаки на г. Сиверск во дворе дома погибла женщина.

Под прицел российской армии в очередной раз попал г. Часов Яр, в результате чего несовместимые с жизнью травмы получил мужчина. Также получила ранение спины местная жительница, ей оказана медицинская помощь.

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По предварительным данным, населенные пункты враг обстрелял из артиллерии.

Кроме того, российские оккупанты нанесли удар по г. Красногоровка. В результате попадания средств поражения погиб горожанин, еще один гражданский ранен.

Тип оружия, которое оккупанты использовали против мирного населения, устанавливается.

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Ранее сообщалось, что вечером 26 мая войска РФ атаковали Михайловку на Херсонщине.