Россияне обстреляли Михайловку на Херсонщине и ранили человека

Вечером 26 мая войска РФ атаковали атаковали атаковали Михайловку Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

В результате обстрела ранения получил 80-летний мужчина. Пострадавшего доставляют в больницу для оказания медпомощи.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне за минувшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов Херсонщины, 4 человека получили ранения.

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