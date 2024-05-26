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Россияне обстреляли Михайловку на Херсонщине и ранили человека

обстрілРосійський обстріл Херсонщини 26 травня

Вечером 26 мая войска РФ атаковали атаковали атаковали Михайловку Бериславского района Херсонской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Херсонской ОВА.

В результате обстрела ранения получил 80-летний мужчина. Пострадавшего доставляют в больницу для оказания медпомощи.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что россияне за минувшие сутки обстреляли 14 населенных пунктов Херсонщины, 4 человека получили ранения.

Также читайте: Из-за обстрелов РФ на Херсонщине четверо людей получили ранения

Автор: 

обстрел (27057) Херсонская область (4745)


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