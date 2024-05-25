Из-за обстрелов РФ на Херсонщине четверо людей получили ранения

В субботу, 25 мая, российские захватчики продолжали обстреливать Херсонскую область. Известно о четырех раненых.

Об этом сообщила Херсонская ОВА в Telegram, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что под вечер в Станиславе оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на 72-летнего местного жителя. Мужчина в это время находился во дворе дома. С многочисленными травмами его доставили в больницу.

"У пострадавшего минно-взрывная и черепно-мозговая травмы, осколочное ранение живота и предплечья, а также контузия", - говорится в сообщении ОВА.

Кроме этого, россияне в течение дня били по поселку Камышаны, что в пригороде Херсона. От первого вражеского обстрела пострадала 54-летняя женщина.

Впоследствии оккупанты снова ударили по поселку. Вследствие очередного вражеского удара травмы получили две женщины 37 и 58 лет.

"Травмы получила женщина 37 лет, которая на момент удара находилась в доме. Ее госпитализировали в больницу с минно-взрывной травмой, ранением плеча и контузией. Также в результате обстрела пострадала 58-летняя местная жительница. У нее - закрытая черепно-мозговая травма и контузия. Женщине оказали помощь на месте. От госпитализации она отказалась", - говорится в сообщении ОВА.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 24 мая, российские захватчики с временно оккупированного левобережья обстреляли поселок Камышаны Херсонской городской территориальной громады. Два человека получили острую реакцию на стресс.