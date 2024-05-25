Через обстріли РФ на Херсонщині четверо осіб зазнали поранень
У суботу, 25 травня, російські загарбники продовжували обстрілювати Херсонську область. Відомо про чотирьох поранених.
Про це повідомила Херсонська ОВА у Telegram, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що під вечір у Станіславі окупанти скинули вибухівку з дрона на 72-річного місцевого жителя. Чоловік у цей час знаходився на подвір’ї. З численними травмами його доставили у лікарню.
"У потерпілого мінно-вибухова та черепно-мозкова травми, уламкове поранення живота та передпліччя, а також контузія", - йдеться у повідомленні ОВА.
Крім цього, росіяни впродовж дня били по селищу Комишани, що у передмісті Херсона. Від першого ворожого обстрілу постраждала 54-річна жінка.
Згодом окупанти знову ударили по селищу. Внаслідок чергового ворожу удару травми дістали двоє жінок 37 та 58 років.
"Травми отримала жінка, 37 років, яка на момент удару перебувала в будинку. Її шпиталізували до лікарні з мінно-вибуховою травмою, пораненням плеча та контузією.Також внаслідок обстрілу постраждала 58-річна місцева жителька. В неї - закрита черепно-мозкова травма та контузія. Жінці надали допомогу на місці. Від госпіталізації вона відмовилась", - йдеться у повідомленні ОВА.
Нагадаємо, що минулої доби, 24 травня, російські загарбники з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли селище Комишани Херсонської міської територіальної громади. Двоє осіб зазнали гострої реакції на стрес.
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