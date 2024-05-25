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Новини Агресія Росії проти України
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Херсон і 12 населених пунктів області перебували під обстрілами РФ минулої доби: є влучання в об’єкти комунальної та припортової інфраструктури

Обстріли Херсонщини

Упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби під ударами росіян опинилися Антонівка, Інженерне, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Чорнобаївка, Комишани, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Бургунка та місто Херсон.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків.

Крім того, зафіксовано влучання в об'єкти комунальної та припортової інфраструктури, готель, приватний автомобіль.

Також дивіться: Окупанти обстріляли селище на Херсонщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти били по Запорізькій області понад 340 разів 

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обстріл (28365) Херсон (3344) Херсонська область (5728)


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тримайтеся, сонечки наші!
Ваш кавуновий херсонський х@й в роті ***** - мистецтво війни!🥰🥰🥰
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25.05.2024 10:39 Відповісти
А в цей час дармоїди і смоктуняри ОПг ермачья герасімчукча забороняють ҐВАЛТІВНИКІВ , ОККУПАНТІВ , ТЕРРОРИСТІВ , ВБИВЦЬ ВИРОДКІВ ЛЮДСЬКОГО РОДУ називати СВОЇМИ ІМЕНАМИ Тільки лагідно « супротивник»
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25.05.2024 10:53 Відповісти
 
 