Херсон і 12 населених пунктів області перебували під обстрілами РФ минулої доби: є влучання в об’єкти комунальної та припортової інфраструктури

Упродовж минулої доби російські окупанти обстрілювали житлові квартали населених пунктів Херсонської області.

Про це розповів голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, минулої доби під ударами росіян опинилися Антонівка, Інженерне, Дніпровське, Янтарне, Придніпровське, Чорнобаївка, Комишани, Понятівка, Берислав, Золота Балка, Тягинка, Бургунка та місто Херсон.



Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 8 приватних будинків.

Крім того, зафіксовано влучання в об'єкти комунальної та припортової інфраструктури, готель, приватний автомобіль.

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Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти били по Запорізькій області понад 340 разів