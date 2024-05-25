Понад 340 разів протягом минулої доби окупанти били по Запорізькій області

Упродовж доби окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Ворог завдав 2 авіаційні удари по Новоандріївці.

112 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.

25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.

203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Як зазначається, мирні жителі не постраждали. Також надійшло 12 повідомлень про руйнування житла.

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Раніше повідомлялося, що росіяни ракетним ударом зруйнували пам’ятник Нестору Махну в Гуляйполі.