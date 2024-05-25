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Новини Агресія Росії проти України
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Понад 340 разів протягом минулої доби окупанти били по Запорізькій області

Обстріли Запорізької області

Упродовж доби окупанти 342 рази вдарили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 7 населених пунктів.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

  • Ворог завдав 2 авіаційні удари по Новоандріївці.
  • 112 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку.
  • 25 обстрілів з РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе.
  • 203 артобстріли завдано по території Гуляйполя, Новопрокопівки, Малої Токмачки, Новоандріївки, Роботиного, Левадного та Малинівки.

Як зазначається, мирні жителі не постраждали. Також надійшло 12 повідомлень про руйнування житла.

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Раніше повідомлялося, що росіяни ракетним ударом зруйнували пам’ятник Нестору Махну в Гуляйполі.

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обстріл (28365) Запорізька область (3588)


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