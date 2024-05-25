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Новости Агрессия России против Украины
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Более 340 раз за прошедшие сутки оккупанты били по Запорожской области

Обстріли Запорізької області

В течение суток оккупанты 342 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

  • Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.
  • 112 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.
  • 25 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Гуляйполе.
  • 203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.

Как отмечается, мирные жители не пострадали. Также поступило 12 сообщений о разрушении жилья.

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Ранее сообщалось, что россияне ракетным ударом разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе.

Автор: 

обстрел (27043) Запорожская область (3066)


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