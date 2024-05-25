Более 340 раз за прошедшие сутки оккупанты били по Запорожской области
В течение суток оккупанты 342 раза ударили по Запорожской области. Под вражеским огнем находились 7 населенных пунктов.
Об этом сообщил начальник Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
- Враг нанес 2 авиационных удара по Новоандреевке.
- 112 БпЛА различной модификации атаковали Гуляйполе, Левадное, Работино, Малую Токмачку, Малиновку, Новоандреевку.
- 25 обстрелов из РСЗО накрыли Работино, Малую Токмачку и Гуляйполе.
- 203 артобстрела нанесены по территории Гуляйполя, Новопрокоповки, Малой Токмачки, Новоандреевки, Работино, Левадного и Малиновки.
Как отмечается, мирные жители не пострадали. Также поступило 12 сообщений о разрушении жилья.
Ранее сообщалось, что россияне ракетным ударом разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе.
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