Россияне разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе, считавшийся символом свободного города, - глава Запорожской ОВА Федоров
Оккупанты ракетным ударом разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе.
Об этом в своем телегарам-канале написал руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили 46 памятников культурного наследия в Запорожской области.
Федоров отметил, что среди утраченного - паровая мельница, являющаяся визитной карточкой Гуляйполя, "Дом торговых рядов" в Орехове. Кроме того, ракетным ударом поврежден дом из исторического ареала "Социалистическое Запорожье" в областном центре.
"Памятник Нестору Махно не входит в перечень памятников культурного наследия, однако с 2009 года он был неофициальным символом Гуляйполя. Россияне могут разрушить наши памятники, но никогда не уничтожат нашу историю!" - подчеркнул глава военной администрации.
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