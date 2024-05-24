Россияне разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе, считавшийся символом свободного города, - глава Запорожской ОВА Федоров

Оккупанты ракетным ударом разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе.

Об этом в своем телегарам-канале написал руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили 46 памятников культурного наследия в Запорожской области.

Федоров отметил, что среди утраченного - паровая мельница, являющаяся визитной карточкой Гуляйполя, "Дом торговых рядов" в Орехове. Кроме того, ракетным ударом поврежден дом из исторического ареала "Социалистическое Запорожье" в областном центре.

"Памятник Нестору Махно не входит в перечень памятников культурного наследия, однако с 2009 года он был неофициальным символом Гуляйполя. Россияне могут разрушить наши памятники, но никогда не уничтожат нашу историю!" - подчеркнул глава военной администрации.

Смотрите также: "Вписка на хутор засчитана", - артиллеристы 45-й бригады уничтожают российских оккупантов в Гуляйпольском районе. ВIДЕО