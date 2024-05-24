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Россияне разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе, считавшийся символом свободного города, - глава Запорожской ОВА Федоров

Росіяни знищили пам’ятник Махну в Гуляйполі

Оккупанты ракетным ударом разрушили памятник Нестору Махно в Гуляйполе.

Об этом в своем телегарам-канале написал руководитель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, с начала полномасштабного вторжения россияне разрушили 46 памятников культурного наследия в Запорожской области.

Федоров отметил, что среди утраченного - паровая мельница, являющаяся визитной карточкой Гуляйполя, "Дом торговых рядов" в Орехове. Кроме того, ракетным ударом поврежден дом из исторического ареала "Социалистическое Запорожье" в областном центре.

"Памятник Нестору Махно не входит в перечень памятников культурного наследия, однако с 2009 года он был неофициальным символом Гуляйполя. Россияне могут разрушить наши памятники, но никогда не уничтожат нашу историю!" - подчеркнул глава военной администрации.

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Автор: 

Гуляйполе (83) Махно Нестор (9) обстрел (27036) памятник (2239) Запорожская область (3066)


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Топ комментарии
+10
московська орда - варвари
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24.05.2024 01:43
+9
Падаль кацапська може тільки руйнувати!!!
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24.05.2024 01:48
+8
Bже наприкінці 1919 р. - на початку 1920 р. проти Махна утаємничено стягнули великі сили радянських військ під командуванням Йони Якіра. Частини РСЧА не тільки вели бойові дії проти загонів Махна, а й проводили каральні операції проти місцевого населення, яке співчувало махновцям. 25 червня 1920 р. було надруковано звернення голови РНК УСРР Х. Г. Раковського та начальника тилу Південно-Західного фронту наркома внутрішніх справ РРФСР Ф. Е. Дзержинського до селян Катеринославської губернії з закликом допомогти Червоній армії ліквідувати загони отамана Махна як найнебезпечнішого ворога радянської влади. Махно відповідав знищенням окремих червоноармійських підрозділів, ліквідацією комнезамів і місцевих органів більшовицької влади. Так, 29 червня - 9 липня 1920 р. відбувся рейд махновських загонів по Бахмутському, Ізюмському, Костянтиноградському, Новомосковському та Павлоградському повітах, протягом якого їхня численність зросла до 10 тисяч бійців.
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24.05.2024 04:10
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московська орда - варвари
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24.05.2024 01:43 Ответить
Нестор Махно ніколи не був українським державником, а співробітничав з більшовиками та воював проти Української Держави.

Одержав від классово рідних орків
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24.05.2024 04:04 Ответить
Bже наприкінці 1919 р. - на початку 1920 р. проти Махна утаємничено стягнули великі сили радянських військ під командуванням Йони Якіра. Частини РСЧА не тільки вели бойові дії проти загонів Махна, а й проводили каральні операції проти місцевого населення, яке співчувало махновцям. 25 червня 1920 р. було надруковано звернення голови РНК УСРР Х. Г. Раковського та начальника тилу Південно-Західного фронту наркома внутрішніх справ РРФСР Ф. Е. Дзержинського до селян Катеринославської губернії з закликом допомогти Червоній армії ліквідувати загони отамана Махна як найнебезпечнішого ворога радянської влади. Махно відповідав знищенням окремих червоноармійських підрозділів, ліквідацією комнезамів і місцевих органів більшовицької влади. Так, 29 червня - 9 липня 1920 р. відбувся рейд махновських загонів по Бахмутському, Ізюмському, Костянтиноградському, Новомосковському та Павлоградському повітах, протягом якого їхня численність зросла до 10 тисяч бійців.
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24.05.2024 04:10 Ответить
напиши лучше как Махно Крым штурмовал в составе РККА
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24.05.2024 07:42 Ответить
І що це не відміняє того факту що Махно зрадник України, анархіст представник злочинної ідеології, воював проти гетьманату і директорії просто злочинець
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24.05.2024 08:49 Ответить
Довбень ти. У Махно токо армия доходила до 80-ти тыс. И поддерживающее местное население.
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24.05.2024 09:37 Ответить
Махно воював проти української держави сповідував ідеї анархізму злочинної ідеології
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24.05.2024 10:11 Ответить
Идея анарзизма злочинна для всех авторитарных государств, потому шо отвергала любую власть навязаную сверху.
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24.05.2024 13:59 Ответить
"Здобудеш Державу або загинеш у боротьбі за нею !"
ОУН
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24.05.2024 15:03 Ответить
Падаль кацапська може тільки руйнувати!!!
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24.05.2024 01:48 Ответить
"Не той народ "чурками" називають...." ДЛБЙБи підірвали Каховську ГЕС - і повністю позбавили Крим дніпровської води Тепер зруйнували завод "Енергоспецсталь" у Краматорську - і "плачуться" що не можуть добудувать свою "скрепновяликую" посудину - криголам "Росія" Бо на ньому виготовлялися комплектуючі для нього
Як "знаково" - "Росія" не може вирішить свої проблеми без України!
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24.05.2024 06:27 Ответить
"Энергомашспецсталь"
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24.05.2024 16:21 Ответить
Поставлять пригожина з кувалдою.
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24.05.2024 03:42 Ответить
Нестор Махнo: «українці» не розуміли однієї простої істини: що свобода і незалежність України сумісні лише зі свободою і незалежністю трудового народу, що населяє її, без якого Україна ніщо...»
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24.05.2024 04:05 Ответить
А що «українці» були проти "свободи і незалежністи трудового народу"?

Бред якийсь.
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24.05.2024 07:37 Ответить
Тим більше на той час українці були в основному селяни на 90 відсотків. Самий що ни на є трудовий народ. Щось не то було з мізками у "батька".
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24.05.2024 07:39 Ответить
Н. Махно ніколи не спілкувався українською мовою.
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24.05.2024 08:26 Ответить
Г.Манергейм теж до кінця життя писав свої директиви і матюкавсь російською.
Що зробиш, таке вже «східне есперанто».
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24.05.2024 12:13 Ответить
Маннергейм не допомагав окупантам окупувувати Фінляндію на відміну від махна.
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24.05.2024 12:22 Ответить
Цілком згоден. Більшовики розвели Махно як лоха. Так само як Україну на ЯЗ будапештська трійка.
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24.05.2024 15:58 Ответить
Брехня головне не трудовий народ який був бидлом і черню а аристократія і багаті капіталісти тупий баран Махно цього не розумів
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24.05.2024 08:48 Ответить
Кстати, очень похожая судьба с Пригожиным. Из-за буйного характера не поладил с большевицким руководством. Утверждал что они предали революцию.
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24.05.2024 04:37 Ответить
Є спеціальні апарати на тренозі, ними оцифровують будівлі і т.д. Поки до них не добрались кацапи
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24.05.2024 03:56 Ответить
Литарчуку выше не желаете оппонировать?
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24.05.2024 04:35 Ответить
Багато ти про нього знаєш! Мабуть так само як американці - про Тадеуша Костюшко та його діяльність в Україні!
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24.05.2024 04:41 Ответить
Ну Нестор Іванович, за таку муйню образиться, і вам кацапури і на тому світі піднімуть температуру смоли.
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24.05.2024 07:09 Ответить
Це і є рашиська денасифікація, знищити мову ,культуру ,історичну память,вивезти непокірне населення на сибір ,а потім сказати "ісконо русскіє землі",Постать Махна неоднозначна ,але він український діяч ,завдяки якому була розгромлена біла гвардія імперців денікіна.
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24.05.2024 07:18 Ответить
Він воював за іимперців, штурмовав Крим у складі РККА.
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24.05.2024 07:44 Ответить
А Врангель не "имперець" ?
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24.05.2024 09:41 Ответить
какаяразница?
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24.05.2024 12:47 Ответить
У Криму Ленін з Троцькім обіцяли Махно окремий район для реалізації анархо-комуністичного проекту, але обдурили і "кинули", а його бригаду почали знищувати
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24.05.2024 15:13 Ответить
Коли Скоропадський запропонував Денікіну допомогти у придушенні "махновщини" взамін на визнання незалежної України - Денікін заявив: "Я Рассией не торгую!" В результаті обидва померли в еміграції!
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24.05.2024 08:25 Ответить
Махно був анархіст розбійник і грабіжник бандит з злочинною ідеологією ще і виступав проти української держави і навіть воював з нею і доклав зусиль до окупації України комуністами
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24.05.2024 08:51 Ответить
Ну, петлюровцам там навалял раз в Екатиринославле и все.
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24.05.2024 13:53 Ответить
Так докладав "зусиль",що більшовики оголосили його "поза законом"..
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24.05.2024 15:06 Ответить
Це вже потім коли їх союз розпався а до того він був вірним союзником комуністів
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25.05.2024 14:44 Ответить
Що є свобода?ЩО це таке-СВОБОДА?А , свобода - це у Польщі збирати полуницю?А в своєму домі що?Зараз СВОБОДА-ЦЕ ГРОШІ?Нема грошей і СВОБОДИ НЕМА!НЕМА ГРОШЕЙ-ТИ НІХТО І ЗВУТЬ ТЕБЕ НІЯК!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 🤡 🤡
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24.05.2024 08:52 Ответить
Анархізм це зараз головна ідеологія більшості дописувачів сайту. Зеля нє прєзідєнт! Свабоду виєзда! Паліцію накух! Ваєнкамат мінє нє указ! Запхніть в сраку сваю канстітуцію, вона мені нічєго ни дала!
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24.05.2024 10:04 Ответить
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24.05.2024 15:05 Ответить
Наглядна відповідь пошановникам російських пам'ятників. Екзестанційна війна вимагає позбуватися будь яких національних символів.Москалі це наглядно демонструють.
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24.05.2024 10:45 Ответить
У відповідь у Києві треба назвати один з проспектів іменем Махна.
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24.05.2024 13:27 Ответить
"Пройдя по улице Будённого, я вышел к площади Махно"
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24.05.2024 16:25 Ответить
 
 