"Вписка на хутор засчитана", - артиллеристы 45-й бригады уничтожают российских оккупантов в Гуляйпольском районе. ВIДЕО
Украинские артиллеристы из 45 бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов в Запорожской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке 45-й бригады.
В сообщении отмечается: "На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный движ. Очень суетились - видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азовом им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана! P.S. Во время съемки этого видео ни один человек не пострадал".
45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України 🇺🇦💪🏼 у взаємодії з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і "Азову" провели орків разом з їх технікою в останній путь— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) May 27, 2022
На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж, але їх плани обламали. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NDU1MFzTuq
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Цікаво, це завдяки західній зброї, чи використовували ще совєцьку?
хто знає, в якій програмі накладають такі ефекти на відео?
Не то, что гебельс-ТВ - мутно, комментарии не соотвеьсьвуют картинке и под унылый гундеж Скарабеевой и мужика "еейного" Попкина. 🤡
Героям слава!
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .
Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
"... їм організовано пекельну вечірку."
Дотепно!
Дякую шановні Пані та Панове...
Підпішиться на сайт "Є питання"...Олени Требушної...
Щира дяка...