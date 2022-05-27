"Вписка на хутор засчитана", - артиллеристы 45-й бригады уничтожают российских оккупантов в Гуляйпольском районе. ВIДЕО

Украинские артиллеристы из 45 бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке 45-й бригады.

В сообщении отмечается: "На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный движ. Очень суетились - видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азовом им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана! P.S. Во время съемки этого видео ни один человек не пострадал".

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