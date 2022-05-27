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"Вписка на хутор засчитана", - артиллеристы 45-й бригады уничтожают российских оккупантов в Гуляйпольском районе. ВIДЕО

Украинские артиллеристы из 45 бригады уничтожают технику и живую силу оккупантов в Запорожской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке 45-й бригады.

В сообщении отмечается: "На одном из хуторов Гуляйпольщины, орки организовали массированный движ. Очень суетились - видимо искали диджея и музыкальные инструменты. С помощью пушкарей 45 оабр и взаимодействием с аэроразведкой 15 ГУ ДВКР и Азовом им организована адская вечеринка. Вписка на хутор засчитана! P.S. Во время съемки этого видео ни один человек не пострадал".

Читайте: На Запорожском направлении враг пытается вести штурмовые действия по улучшению своего положения, - ОВА

45 окрема артилерійська бригада Збройних Сил України 🇺🇦💪🏼 у взаємодії з аеророзвідкою 15 ГУ ДВКР і "Азову" провели орків разом з їх технікою в останній путь
На одному з хуторів Гуляйпільщини, орки організували масований двіж, але їх плани обламали. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/NDU1MFzTuq

— Illya Ayzin (@Illya_Ayzin) May 27, 2022

Гуляйполе (83) артиллерия (634) 45 артиллерийская бригада (53)


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Топ комментарии
+30
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27.05.2022 23:00
+29
МОЛОДЦІ НАШІ ГЕРОЇ 👍🏼✊🙏🏼❤️
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27.05.2022 22:56
+24
Красіво, ****. Мало але красіво
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27.05.2022 22:58
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МОЛОДЦІ НАШІ ГЕРОЇ 👍🏼✊🙏🏼❤️
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27.05.2022 22:56 Ответить
Красіво, ****. Мало але красіво
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27.05.2022 22:58 Ответить
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27.05.2022 23:00 Ответить
Бережи вас Бог, ЗСУ!
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27.05.2022 23:01 Ответить
Колись в цих будинках тихо і спокійно жили люди.... Де кацапи - там горе. Тільки нищити погань...
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27.05.2022 23:03 Ответить
і налетіла дика орда асвабаждать від... майна, будівль і життя... де кацапи - там все горе і біда...
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27.05.2022 23:11 Ответить
Ювелірно.
Цікаво, це завдяки західній зброї, чи використовували ще совєцьку?
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27.05.2022 23:03 Ответить
Вгадайте з трьох раз
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27.05.2022 23:07 Ответить
Советскую конечно... 90 гаубиц на все участки фронта при всем желании не распихать, учитывая что их эффективность зависит от количества на конкретном участке.
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27.05.2022 23:07 Ответить
Tut francuskije ******* otrabotali
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27.05.2022 23:42 Ответить
Оце точність👍

хто знає, в якій програмі накладають такі ефекти на відео?
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27.05.2022 23:04 Ответить
After Effects
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27.05.2022 23:13 Ответить
А ху Ї тільно !
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27.05.2022 23:04 Ответить
Бережи наших Захисників, Боже!
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27.05.2022 23:08 Ответить
Вот это по-ВСУшному - четко, понятно, бескомпромиссно и под хорошую музыку!👍👍👍
Не то, что гебельс-ТВ - мутно, комментарии не соотвеьсьвуют картинке и под унылый гундеж Скарабеевой и мужика "еейного" Попкина. 🤡
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27.05.2022 23:19 Ответить
Снайперская пушка. Отдельная благодарность монтажеру ролика.
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27.05.2022 23:22 Ответить
Трейлер задоволений. Коли можна побачити повне кіно
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27.05.2022 23:29 Ответить
ти можеш поїхати і подивитись в реалі
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28.05.2022 06:40 Ответить
Четко працюють, респект.
Героям слава!
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27.05.2022 23:29 Ответить
Особенно когда куйня щимилась под забором , Браво !
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27.05.2022 23:31 Ответить
Tut uze zest kacapam.Kurort ustrojili tak vot teper sbezit ottuda te sto ostalis
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27.05.2022 23:39 Ответить
Бывший президент Украины находится в пункте пропуска «Рава-Русская» Львовской таможни и пытается выехать с Украины в Польшу на транспортном средстве марки Range Rover. Таможенники пока не могут принять решение по его пропуску, пишут телеграм-каналы.
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27.05.2022 23:44 Ответить
Порошенко? Удивлюсь если кто-то другой.
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28.05.2022 00:21 Ответить
Це неймовірно ! Фантастично ! Аж дух захоплює від такої чудової русофобії . Дохлих орків багато не буває . Слава ЗСУ ! 🇺🇦😎👍
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28.05.2022 00:04 Ответить
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:09 Ответить
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28.05.2022 00:18 Ответить
Сполучені Штати схвалили передачу Україні ракетних систем великої дальності типу MLRS. Офіційно про це може бути оголошено вже наступного тижня.

Про це повідомляє https://www.washingtonpost.com/national-security/2022/05/27/artillery-long-range-ukraine-rocket-system/ Wall Street Journal .

Реактивні системи залпового вогню, або MLRS, були головним запитом з боку українських політиків і дипломатів в останні тижні. Анонсовано, що схвалені до передачі Україні ракетні комплекси мають дальність стрільби в 70 км. Джерела в Пентагоні також повідомляють, що передача MLRS є частиною більшого пакету військової допомоги для України.
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28.05.2022 00:12 Ответить
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28.05.2022 00:17 Ответить
"Дуже метушились - мабудь шукали діджея та музичні інструменти."

"... їм організовано пекельну вечірку."

Дотепно!
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28.05.2022 02:59 Ответить
Литовський тележурналіст та ведучий на ТВ Литви Андрюс Тапінас збирає кошти для купівлі "Бойового дрону Байрактар"...станом на зараз зібрано майже 3.000 млн. Єврів...,треба 5 млн.,підпримайте будь ласочка цю ініціативу справжнього патріота України...
Дякую шановні Пані та Панове...
Підпішиться на сайт "Є питання"...Олени Требушної...
Щира дяка...
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28.05.2022 07:09 Ответить
 
 