Росіяни зруйнували пам’ятник Нестору Махну в Гуляйполі, який вважався символом вільного міста, - очільник Запорізької ОВА Федоров
Окупанти ракетним ударом зруйнували пам’ятник Нестору Махну в Гуляйполі.
Про це у своєму телегарам-каналі написав керівник Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, від початку повномасштабного вторгнення росіяни зруйнували 46 пам’яток культурної спадщини в Запорізькій області.
Федоров зазначив, що серед втраченого паровий млин, що є візитівкою Гуляйполя, "Будинок торгових рядів" в Оріхові. Крім того, ракетним ударом пошкоджений будинок з історичного ареалу "Соціалістичне Запоріжжя" в обласному центрі.
"Пам’ятник Нестору Махну не входить до переліку пам’яток культурної спадщини, проте з 2009 року був неофіційним символом Гуляйполя. Росіяни можуть зруйнувати наші пам'ятки, проте ніколи не знищать нашу історію!" - наголосив очільник військової адміністрації.
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Як "знаково" - "Росія" не може вирішить свої проблеми без України!
Бред якийсь.
Що зробиш, таке вже «східне есперанто».