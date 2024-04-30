Розпочато демонтаж монумента на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Сьогодні, 30 квітня, у Києві міські комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу".
Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.
Водночас у КМДА заявили, що демонтаж триватиме кілька днів, оскільки конструкція є доволі масивною.
"Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 - 7 000 кг", - пояснюють у КМДА.
Також зазначається, що фахівці вже провели попереднє вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.
Монумент після демонтажу зберігатимуть в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що КМДА все ж не планує демонтаж колишньої Арки Дружби народів попри позбавлення її статусу пам’ятки.
Нагадаємо, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.
Наприкінці березня експерта комісія Українського інституту нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.
В КМДА зазначали, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.
Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.
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Жаль щ о це тільки зараз дійшло до всієї країни
і заважає кататися на повітряному дроті до острова
але в Києві є своя аура, яку не знайдеш в музеях, як власне й у Львові
от Франківськ міг би бути й цікавішим, але я і його люблю, таким який є
і дєдушку лєніна жалко - стояв на кожному перехресті - нікому не мішав
кстаті, добротні істукани - сплошная бронза.
На крайній случай можна було лише голову відкрутити. На різьбу (шоп стандартна - права мєтрічєська 48 мм) - і міняти в завісімості от політічєской кон'юнктури і по рєзультатам виборов в рєґіонє
помосковщенний москворотий раб, що ненавидить тих, хто не хоче бути як вони,.. рабами московії..
Окупація - асвабаждєніє.
Геноцид - братство народав.
І т.д...
ще б совкодрочерів демонтувати,
може з народу стане нація..
Лише згодом закам'янівши і забронзовівши у монументах і пам'ятниках, які мали сповіщати українцям про їх начебто добровільну неволю, цей епізод історії став наріжним каменем російської імперської пропаганди.
Славний наш гетьмане!
Нащо віддав Україну
Москалям поганим?!
Хмельницкую область переименуют?