Розпочато демонтаж монумента на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу" у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Сьогодні, 30 квітня, у Києві міські комунальні служби розпочали демонтаж композиції на честь Переяславської ради під аркою "Свободи українського народу".

Про це повідомив кореспондент Цензор.НЕТ.

Водночас у КМДА заявили, що демонтаж триватиме кілька днів, оскільки конструкція є доволі масивною.

"Вона складається з приблизно 20 елементів, що важать близько 6 000 - 7 000 кг", - пояснюють у КМДА.

Також зазначається, що фахівці вже провели попереднє вивчення конструкції, щоб зберегти її цілісність при демонтажі та не пошкодити.

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Монумент після демонтажу зберігатимуть в Державному музеї авіації України ім. О. К. Антонова.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що КМДА все ж не планує демонтаж колишньої Арки Дружби народів попри позбавлення її статусу пам’ятки.

Нагадаємо, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

Наприкінці березня експерта комісія Українського інституту нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.

В КМДА зазначали, що не хочуть зносити арку. Крім того, вона є пам’яткою історії місцевого значення. Після цього Мінкульт позбавив Арку статусу пам’ятки і повідомив, що тепер монумент може бути демонтований.































































Відео та фото: Олег Богачук, Цензор.НЕТ.