Начат демонтаж монумента в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 30 апреля, в Киеве городские коммунальные службы начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

В столичной госадминистрации прогнозируют, что демонтаж продлится несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная.

"Она состоит из примерно 20 элементов, которые весят около 6 000 - 7 000 кг", - объясняют в КГГА.

Также отмечается, что специалисты уже провели предварительное изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

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Монумент после демонтажа будут хранить в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что КГГА все же не планирует демонтаж бывшей Арки Дружбы народов несмотря на лишение ее статуса памятника.

Напомним, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного лишь переименования недостаточно, и Арку надо демонтировать.

В КГГА отмечали, что не хотят сносить арку. Кроме того, она является памятником истории местного значения. После этого Минкульт лишил Арку статуса памятника и сообщил, что теперь монумент может быть демонтирован.