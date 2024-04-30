Начат демонтаж монумента в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 30 апреля, в Киеве городские коммунальные службы начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
В столичной госадминистрации прогнозируют, что демонтаж продлится несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная.
"Она состоит из примерно 20 элементов, которые весят около 6 000 - 7 000 кг", - объясняют в КГГА.
Также отмечается, что специалисты уже провели предварительное изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.
Монумент после демонтажа будут хранить в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что КГГА все же не планирует демонтаж бывшей Арки Дружбы народов несмотря на лишение ее статуса памятника.
Напомним, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.
В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного лишь переименования недостаточно, и Арку надо демонтировать.
В КГГА отмечали, что не хотят сносить арку. Кроме того, она является памятником истории местного значения. После этого Минкульт лишил Арку статуса памятника и сообщил, что теперь монумент может быть демонтирован.
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Жаль щ о це тільки зараз дійшло до всієї країни
і заважає кататися на повітряному дроті до острова
але в Києві є своя аура, яку не знайдеш в музеях, як власне й у Львові
от Франківськ міг би бути й цікавішим, але я і його люблю, таким який є
і дєдушку лєніна жалко - стояв на кожному перехресті - нікому не мішав
кстаті, добротні істукани - сплошная бронза.
На крайній случай можна було лише голову відкрутити. На різьбу (шоп стандартна - права мєтрічєська 48 мм) - і міняти в завісімості от політічєской кон'юнктури і по рєзультатам виборов в рєґіонє
помосковщенний москворотий раб, що ненавидить тих, хто не хоче бути як вони,.. рабами московії..
Окупація - асвабаждєніє.
Геноцид - братство народав.
І т.д...
ще б совкодрочерів демонтувати,
може з народу стане нація..
Лише згодом закам'янівши і забронзовівши у монументах і пам'ятниках, які мали сповіщати українцям про їх начебто добровільну неволю, цей епізод історії став наріжним каменем російської імперської пропаганди.
Славний наш гетьмане!
Нащо віддав Україну
Москалям поганим?!
Хмельницкую область переименуют?