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Начат демонтаж монумента в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа" в Киеве. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 30 апреля, в Киеве городские коммунальные службы начали демонтаж композиции в честь Переяславской рады под аркой "Свободы украинского народа".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

В столичной госадминистрации прогнозируют, что демонтаж продлится несколько дней, поскольку конструкция довольно массивная.

"Она состоит из примерно 20 элементов, которые весят около 6 000 - 7 000 кг", - объясняют в КГГА.

Также отмечается, что специалисты уже провели предварительное изучение конструкции, чтобы сохранить ее целостность при демонтаже и не повредить.

Смотрите также: В Харькове демонтировали аллею комсомольцев и убрали советскую символику. ФОТО

Демонтаж композиції на честь Переяславської ради у Києві
Демонтаж композиції на честь Переяславської ради у Києві
Демонтаж композиції на честь Переяславської ради у Києві
Демонтаж композиції на честь Переяславської ради у Києві

Монумент после демонтажа будут хранить в Государственном музее авиации Украины им. О. К. Антонова.

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что КГГА все же не планирует демонтаж бывшей Арки Дружбы народов несмотря на лишение ее статуса памятника.

Напомним, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного лишь переименования недостаточно, и Арку надо демонтировать.

В КГГА отмечали, что не хотят сносить арку. Кроме того, она является памятником истории местного значения. После этого Минкульт лишил Арку статуса памятника и сообщил, что теперь монумент может быть демонтирован.

Автор: 

демонтаж (201) Киев (25516) памятник (2239)


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Топ комментарии
+16
Зі школи знав , "Кацапи нам не друзі, а кляті вороги".
Жаль щ о це тільки зараз дійшло до всієї країни
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30.04.2024 11:53
+13
ЯРМО назвали "Свабодою украінскава народа"... шоб вас грім побив, шоп ви коростою пішли, богоізбранниє тварі!
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30.04.2024 11:52
+12
я тоже проти - і у нас знесли брєжнева, тепер немаю куди піти посцяти, прийдеться в туалет як в Європі
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30.04.2024 11:59
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оце тільки зараз??? тільки ж акуратно, сволочі, не поцарапайте! Бо прийде )(уйло - назад ставитимете..
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30.04.2024 11:49 Ответить
И нафига тратиться. там же наводчика кацапского взяли. Пусть теперь на нас поработает
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30.04.2024 11:50 Ответить
простіше було перейменувати якось крєатівно - в дусі "Свабоди украінского народа" - і мона не знімати. Он, бабу з напільніком лєхко переорієнтірували - була родіна-мать, стала батьківщина-мать. А ось надись і савєцький гєрб тризубом прикрили.. І тут мона чи пов'язочки на рукав, чи лєнтачку ув шапку - як отим партізанам..
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30.04.2024 11:57 Ответить
ЯРМО назвали "Свабодою украінскава народа"... шоб вас грім побив, шоп ви коростою пішли, богоізбранниє тварі!
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30.04.2024 11:52 Ответить
Зі школи знав , "Кацапи нам не друзі, а кляті вороги".
Жаль щ о це тільки зараз дійшло до всієї країни
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30.04.2024 11:53 Ответить
монумент демонтували ж*опу симанян парвали
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30.04.2024 11:54 Ответить
не треба чіпати арку, вона прикрашає місто, хай буде нагадуванням, що ніяких братів серед народів і країн не буває. Чому у нас, якщо зносити щось, то є кому, а якщо зробити для армії достатньо дронів, то це - проблема.
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30.04.2024 11:55 Ответить
я тоже проти - і у нас знесли брєжнева, тепер немаю куди піти посцяти, прийдеться в туалет як в Європі
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30.04.2024 11:59 Ответить
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30.04.2024 12:00 Ответить
🤭
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30.04.2024 12:07 Ответить
👍
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30.04.2024 12:38 Ответить
Пам'ятники сталіну правильно було зносити?
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30.04.2024 12:00 Ответить
пріступлєніє пєрєд істєрічєской правдой! пусть би стоял.. і лєжал
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30.04.2024 12:04 Ответить
сталіна треба було зносити, він не прикрашав нічого і був вбивцею. А арку нащо? На ній ніяких символів нема. Мені б подобалось, наприклад, якби розфарбували в веселку, я не з кольорових, якщо що. Просто було б гарно і оригінально. Але то мають люди вирішувати.
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30.04.2024 13:23 Ответить
Ця арка й була символом.
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30.04.2024 15:04 Ответить
там такий вид на Дніпро що вона тільки шкодить своєю присутністю

і заважає кататися на повітряному дроті до острова
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30.04.2024 15:12 Ответить
кацапи розвалюють все, що можуть, рознесіть те, до чого їх копита ще не дотягнулися, сидіть серед руїн і недобудов, яких у Києві більше, ніж будь-де,а арка гарна і незвична. Якщо чесно, то Київ мене розчарував, бо він не схожий на європейське місто, центр гарний, а все інше зачухане і недоглянуте, тротуари жахливі. Наприклад, Виставковий центр занедбаний, а там місто могло добре заробляти на туристах, якби хоча б трохи обновили. Це ж місце відпочинку, як можна відпочивати серед такої розрухи? Я б жити в Києві не хотіла, не комфортно. В чому Савченко була права, так у тому, що якщо хочеш побачити Європу в Україні, треба їхати на захід. Наше місто хоч і не велике, але в порівнянні з Києвом, воно можна сказати 'вилизане', я говорю про те, що було зроблене до лютого 2022
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30.04.2024 17:30 Ответить
та так, історичний музей у Львові цікавіший за історичний музей у Києві
але в Києві є своя аура, яку не знайдеш в музеях, як власне й у Львові
от Франківськ міг би бути й цікавішим, але я і його люблю, таким який є
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01.05.2024 02:49 Ответить
Я говорю про комфорт людей, що живуть у місті, а не про музеї. В занедбаному місті з найкращими музеями відчувати себе комфортно не будеш
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01.05.2024 08:35 Ответить
і бояр пошто дімантіравалі??? рада же состоялась - чєго отріцать
і дєдушку лєніна жалко - стояв на кожному перехресті - нікому не мішав
кстаті, добротні істукани - сплошная бронза.
На крайній случай можна було лише голову відкрутити. На різьбу (шоп стандартна - права мєтрічєська 48 мм) - і міняти в завісімості от політічєской кон'юнктури і по рєзультатам виборов в рєґіонє
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30.04.2024 12:02 Ответить
Дєдушка Лєнін не просто стояв, він на Бесарабський ринок дорогу вказував.
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30.04.2024 13:42 Ответить
о, ще й польза була!
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30.04.2024 14:01 Ответить
😠👍🤝
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30.04.2024 12:06 Ответить
Козак незадоволений, навпроти незадоволений пихатий кацапура. За їх спинами задоволений хохол та хитро усміхнений москаль холоп. Нае..лово.
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30.04.2024 11:56 Ответить
Цілком вірне рішення, яка дружба, кліті піда.росоотсосійські виб.лядки намагались 500 років знищити ідентичність своїх Господарів! Необхідно тепер всю псевдоісорії( монументи, назви вулиць) що пов'язані з періодами совдепівського та імперської окупації знищити! А кацапів закатати в асфальт, щоб рабам більше не хотілося нападати на своїх Господарів
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30.04.2024 11:58 Ответить
In hoc signo vinces!
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30.04.2024 11:59 Ответить
Ці символи матерелізують підтримку совку " братського " етноса ...який сам не знає хто є вони ? Чи то монгольські нащадки , чи тюрські ...але пишуться руцка людина ...без роду та племені, без мови та своєї культури, зборняк пересічний , арка піде на зброю
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30.04.2024 11:59 Ответить
генетики поставили крапку не там - "монгольських" генів не існує. Як не існує "англійських" чи французьських" чи "німецьких"..
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30.04.2024 12:13 Ответить
То тупе лишнєхромосомне…
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30.04.2024 12:16 Ответить
оппа! і хахли з вєлікаросамі - адін нарот! гаплогруппа такой)
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30.04.2024 12:30 Ответить
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30.04.2024 12:56 Ответить
Так і руских нема , невіть держави з такою назвою , а на рахунок геннетикі, то тут ви злукавили ...
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30.04.2024 12:17 Ответить
руϟϟкий - це раб москви..
помосковщенний москворотий раб, що ненавидить тих, хто не хоче бути як вони,.. рабами московії..

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30.04.2024 12:41 Ответить
В такої х-ні понатикано було кругом. На всіх окупованих косорилими землях. Від Татарстану до Естонії й Чукотки.
Окупація - асвабаждєніє.
Геноцид - братство народав.
І т.д...
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30.04.2024 12:01 Ответить
денацифікація - руϟϟофікація..
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30.04.2024 12:05 Ответить
вся земля селянам - колгосп та голодомор..
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30.04.2024 12:14 Ответить
дручба з ордою дала тріщину, ..
ще б совкодрочерів демонтувати,
може з народу стане нація..
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30.04.2024 12:02 Ответить
нє.. совок нєубіваєм. Ось уже 33 роки незалежні, а воно не попускає.. а молодь так аж скаженіє - воно ж не бачило, але бабушка внушила шо там було свєтлєйшеє прошлоє і всьо луччеє - дєтям!
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30.04.2024 12:09 Ответить
лох - не мамонт..
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30.04.2024 12:12 Ответить
Вся ця "Переяславська Рада" від початку була московитським міфом, бо на ніякий міждержавний чи народнмй чин або договір не тягнула. А мала місце локалтна тимчасова угода про військову допомогу Московії козацькому війську.
Лише згодом закам'янівши і забронзовівши у монументах і пам'ятниках, які мали сповіщати українцям про їх начебто добровільну неволю, цей епізод історії став наріжним каменем російської імперської пропаганди.
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30.04.2024 12:07 Ответить
Ой, Богдане, Богдане,
Славний наш гетьмане!
Нащо віддав Україну
Москалям поганим?!

Хмельницкую область переименуют?
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30.04.2024 13:04 Ответить
Першою чергою кацапи знищили оригінал цього договору про СПІВРОБІТНИЦТВО у військовій справі проти Польщі, далі вже кацапи помирились з Польщею і почали переписувати історію. Богдан Хмельницький по факту зробленого рідкісний г**дон.
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01.05.2024 11:49 Ответить
Це добре звичайно, як ще з влади зрадників та крадіїв вигнати, оце питання. А
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30.04.2024 12:15 Ответить
так вони ж і на місцях є.. потім вибирають собі подібних...
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30.04.2024 12:20 Ответить
Отож, а дурням істуканів тягають, а ті радіють…
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30.04.2024 13:00 Ответить
Невже фронт не потребує декількох тон алюмінію?
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30.04.2024 12:19 Ответить
арку потрібно перемістити на фронт?
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30.04.2024 12:22 Ответить
саме так - у вигляді деталей та частин зброї
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30.04.2024 12:36 Ответить
Ця імперська споруда досі там бавоніє??? Капець....
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30.04.2024 12:43 Ответить
Арку, доречі, варто віддати тим, хто виграє конкурс на її оформлення. З її верхівки, доречі, видно весь лівий берег без всяких дронів
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30.04.2024 12:58 Ответить
Гіпотетично: Не дай Бог, щоб кацапи перемогли в цій війні, то рядом з цим "переяславським" пам'ятником "дружби", з'явився б ще один "оманський", теж "дружби". Тільки морди були б другі, відповідно часу, типу:
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30.04.2024 12:45 Ответить
Металлы нынче дорогие...
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30.04.2024 12:48 Ответить
Це каменюка
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30.04.2024 13:44 Ответить
поставте на узбережжі моря, хай нащадки думають, що за
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30.04.2024 12:57 Ответить
Що за нах... ***...
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30.04.2024 13:38 Ответить
Поставьте, падлюки, взад мого прадєдушку Ватутіна!
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30.04.2024 13:44 Ответить
ну, хоча б його славетний зад
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30.04.2024 14:02 Ответить
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30.04.2024 14:59 Ответить
треба відвезти ці скульптури в музей ім. Яворницького в Січеславі і підписати "знайшлися чолоівки половецьких бабів"
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30.04.2024 15:15 Ответить
Варто запитати у проклятих москалів-кацапів, а де ж ті справжні грамоти придуманої ними "Переяславської ради, її документи з офіційними підписами гетьманів, полковників... де стоять їхні підписи і зазначено, що вони і весь український народ побажали стати кацапськими рабами кріпосними підданими". царя личакових москалів. А у відповідь москалі кацапи страшенно воя з піною на губах стверджують що вони, нібито згинули, згоріли буквально всі справжні документи 1654 року. Але у них є багато різних копій нібито цих документів, але намальованих набагато пізніше. які вони можуть засунути хіба що собі глибоко в дупу. А ще смішніше, що це кацапське личакове поріддя доводить, що мільйони гордих українців ,вільних козаків, воїнів, фермерів, міщан. які усно клялися на хресту що вони дуже хочуть стати рабами - кріпаками для жахливих москалів кацапів, а ті відразу ж били тепер уже як своїх рабів, якими вони стали добровільно, батогами і відправляли їх уже як малоросів - кріпаків на тяжку панщину. Та тут більшого абсурду навіть придумати неможливо.
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30.04.2024 15:17 Ответить
В Харкові на мосту в центрі міста стоїть пам'ятник дружби кацапа і хохла. непогано було б прибрати.
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01.05.2024 11:46 Ответить
Ще в Харкові пам'ятник кацапу Ломоносову непогано прибрати, за які заслуги він стоїть навпроти Дома піонерів
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01.05.2024 11:51 Ответить
 
 