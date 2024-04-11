Бывшую Арку дружбы народов в Киеве не будут демонтировать, - КГГА
Киевская городская администрация не планирует демонтировать бывшую Арку дружбы народов в Крещатом парке Киева. Ее нельзя сносить, поскольку она является памяткой истории местного значения.
Об этом в КГГА сообщили в ответ на запрос журналистов BBC News Україна, передает Цензор.НЕТ.
В КГГА отметили, что Арку нельзя не только демонтировать, но и переносить. Кроме того, сейчас перенести ее некуда. В Украине пока нет музея тоталитаризма или "советской истории", идеи о его создании только рассматриваются.
В начале этого года, в январе, рабочая группа КГГА приняла решение сохранить Арку. Тогда же было предложено Министерству культуры причислить ее к объектам монументального искусства.
Решений о демонтаже Арки дружбы народов не принимал и Киевский городской совет. Но он планирует снести скульптурную композицию под Аркой.
По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, решение о демонтаже композиции уже есть, однако его реализация усложнена тем, что она является одновременно подпорной стенкой.
Как сообщалось, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.
В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного только переименования недостаточно, и Арку нужно демонтировать.
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Яку цінність становить арка, встановлена за пізнього совка?
На честь дружби народів, якої не існувало? Чудовий російський наратив
Нікого ...
РУССКИЕ БРАТЬЯ пришли нас убивать
Резать
Жечь
Насиловать всех подряд
Сносить под корень наши города
А мы не можем снести к **......й матери
Символ про РУССКИХ БРАТЬЕВ - УРОДОВ и УБИЙЦ
Это говорит об одном
Мы УЖЕ ПРОИГРАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потому что война наша прежде всего- про ценности
Воюешь против ФАШИСТОВ 21 ВЕКА
Снеси нахрен любое напоминание об этих фашистах!!!!!!!!
Це одна з візитівок Києва, не можна так зневажливо ставитись до архітектурної спадщини!
Памятники Ленину, Сталину и Гитлеру
Тоже не убили ни одного конкретного человека
Но эти НЕЛЮДИ , которым поставили памятники
Олицетворяют собой самые АНТИЧЕЛОВЕЧНЫЕ идеи
Не все люди прочитают книги про этих ублюдков
Про самых страшных преступников
Но зато ВСЕ люди - когда они видят памятники чему - либо
Они понимают- памятник поставили ЧЕМУ- ТО ХОРОШЕМУ
Вот так это работает
Мы своей толерантностью по отношению к кацапам
К кацапской церкви
Посылаем путину сигнал - мы слабые!
И путин этот сигнал услышит....
Так и пишите - я не смогла
А я его в себе выкоренила еще в 14 лет
В СССР
В концлагере под названием СССР!!!!!!
Будет как в Лондоне
Ху....до задавится ....
якому радянські символи надзвичайно дорогі - от що треба зносити спочатку.
Якщо композиція є "підпірною стіною", то постаті людей треба просто спиляти.
А фундамент нехай лишаєьбся і буде саме підпорною стінкою, а не монументом.
Якщо арку нема куди діти - спустіть її схилом - нехай "символ дружби" там і лежить.
Комуністичне ярмо повинно бути скинуте.
куди буде треба і розділять на підйомні шматки.
Нержавіюча сталь відразу піде в діло.
Решту можна закопати на схилі, нікуди не вивозячи
Радянську брехливу "дружбу народів" буде поховано навіки.
А підривникам треба не забути заплатити.
Зеленский не пришёл в военкомат по повесткам
Не потому - что боялся
А потому - что не мог определиться - за кого воевать.....