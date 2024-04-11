Бывшую Арку дружбы народов в Киеве не будут демонтировать, - КГГА

Киевская городская администрация не планирует демонтировать бывшую Арку дружбы народов в Крещатом парке Киева. Ее нельзя сносить, поскольку она является памяткой истории местного значения.

Об этом в КГГА сообщили в ответ на запрос журналистов BBC News Україна, передает Цензор.НЕТ.

В КГГА отметили, что Арку нельзя не только демонтировать, но и переносить. Кроме того, сейчас перенести ее некуда. В Украине пока нет музея тоталитаризма или "советской истории", идеи о его создании только рассматриваются.

В начале этого года, в январе, рабочая группа КГГА приняла решение сохранить Арку. Тогда же было предложено Министерству культуры причислить ее к объектам монументального искусства.

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Решений о демонтаже Арки дружбы народов не принимал и Киевский городской совет. Но он планирует снести скульптурную композицию под Аркой.

По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, решение о демонтаже композиции уже есть, однако его реализация усложнена тем, что она является одновременно подпорной стенкой.

Как сообщалось, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

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В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного только переименования недостаточно, и Арку нужно демонтировать.