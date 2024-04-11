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Бывшую Арку дружбы народов в Киеве не будут демонтировать, - КГГА

арка,дружби,народів

Киевская городская администрация не планирует демонтировать бывшую Арку дружбы народов в Крещатом парке Киева. Ее нельзя сносить, поскольку она является памяткой истории местного значения.

Об этом в КГГА сообщили в ответ на запрос журналистов BBC News Україна, передает Цензор.НЕТ.

В КГГА отметили, что Арку нельзя не только демонтировать, но и переносить. Кроме того, сейчас перенести ее некуда. В Украине пока нет музея тоталитаризма или "советской истории", идеи о его создании только рассматриваются.

В начале этого года, в январе, рабочая группа КГГА приняла решение сохранить Арку. Тогда же было предложено Министерству культуры причислить ее к объектам монументального искусства.

Читайте также: В Киеве демонтирован памятник участникам Январского восстания, - заместительница Кличко Старостенко. ФОТО

Решений о демонтаже Арки дружбы народов не принимал и Киевский городской совет. Но он планирует снести скульптурную композицию под Аркой.

По словам депутата Киевсовета Ксении Семеновой, решение о демонтаже композиции уже есть, однако его реализация усложнена тем, что она является одновременно подпорной стенкой.

Как сообщалось, 16 мая 2022 года Киевский городской совет принял решение о декоммунизации Арки дружбы народов и переименовал ее в Арку свободы украинского народа.

Также смотрите: Демонтаж памятника Щорсу в центре Киева. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В конце марта экспертная комиссия Украинского института нацпамяти пришла к выводу, что одного только переименования недостаточно, и Арку нужно демонтировать.

Автор: 

КГГА (2980) Киев (25495) декоммунизация (753)


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Топ комментарии
+9
пофарбувати її під веселку - буде найбільший памятник геям у світі
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11.04.2024 13:11
+9
арка встановлена буквально на честь окупації України росією. Не стосується війни?
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11.04.2024 13:54
+8
Не можна зносити, бо це російське, святе...
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11.04.2024 13:20
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пофарбувати її під веселку - буде найбільший памятник геям у світі
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11.04.2024 13:11 Ответить
І одночасно нагадуванням хто є не геями, а справжніми підарами.
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11.04.2024 13:41 Ответить
У нас війна, а дурні про арку... Шукають де б ще бабки злямзити...
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11.04.2024 13:15 Ответить
арка встановлена буквально на честь окупації України росією. Не стосується війни?
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11.04.2024 13:54 Ответить
Мать-родінє начепили ж на щит Тризуба і перейменували на Матір - Україну ,а арка чим гірша ? Давайте перейменуємо її на честь Соборності України ,зміст стає інший і зносити нічого не потрібно.
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11.04.2024 17:51 Ответить
Слушна думка. І коли зʼявиться можливість доповнити її відповідними скульптурними композиціями на тему Злуки українських земель. Мені запамʼяталась історія яку розповів екскурсовод в Неаполі біля великого бронзового памʼятника ХІХ століття. Оскільки через деякий час після встановлення памʼятника влада міста вирішила що та зліплена особа на коні не достойна бути памʼятником, то вони йому голову спиляли і причепили голову іншої особи, на їх думку більш достойного, і змінили табличку про те кому встановлено цей памʼятник. Економ варіант як то кажуть, треба переймати досвід..
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11.04.2024 21:44 Ответить
Невже країну з короткостроковим візитом відвідав розум??
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11.04.2024 13:16 Ответить
Не можна зносити, бо це російське, святе...
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11.04.2024 13:20 Ответить
З чого ти узяло, що це російське?? Я народився й все життя прожив в Києві: ніколи не асоціював арку з кацапстаном
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11.04.2024 13:23 Ответить
табличка "в чєсть воссоєдінєнія Украіни с россієй" - це типу не російське?) А такі міцні слова у вас, тимчасово нібито перевзувшихся - "кацапстан".
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11.04.2024 13:55 Ответить
Тоді мабуть знаєш в якому році арку поставили.
Яку цінність становить арка, встановлена за пізнього совка?
На честь дружби народів, якої не існувало? Чудовий російський наратив
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11.04.2024 21:14 Ответить
думаю, що треба вирізати центральну частину. По перше - метал можно використати у корисних цілях, а по друге - вона би виглядала більш символічно, з урахуванням історичних подій.
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11.04.2024 13:17 Ответить
з металу зробити ракети і запустити по москві
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11.04.2024 13:26 Ответить
так. Думаю, металу вистачить на декілька десятків тисяч шильдиків на ракетний двигун ракети ОТРК.
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11.04.2024 13:31 Ответить
Та вона завалиться, можна просто замалювати частину
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11.04.2024 13:43 Ответить
залишити "огризки", які не заваляться. Це не складна інженерна задача.
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11.04.2024 13:51 Ответить
КМДА щось знає? Не хоче потім восстанавлівать власним коштом?
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11.04.2024 13:19 Ответить
Все правильно,не можна зносити-це найкраще місце для шашличків.
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11.04.2024 13:19 Ответить
Кого цікавить сьогодні Арка дружби народів ?
Нікого ...
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11.04.2024 13:23 Ответить
думаю пам'ятник, який святкує окупацію України росією, має цікавити українців. Бо росіяни ідуть сюди поставити ще такі самі пам'ятники на кістках.
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11.04.2024 13:57 Ответить
Прекрасное решение!
РУССКИЕ БРАТЬЯ пришли нас убивать
Резать
Жечь
Насиловать всех подряд
Сносить под корень наши города
А мы не можем снести к **......й матери
Символ про РУССКИХ БРАТЬЕВ - УРОДОВ и УБИЙЦ
Это говорит об одном
Мы УЖЕ ПРОИГРАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потому что война наша прежде всего- про ценности
Воюешь против ФАШИСТОВ 21 ВЕКА
Снеси нахрен любое напоминание об этих фашистах!!!!!!!!
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11.04.2024 13:30 Ответить
іди знеси собі шось, бо явно заважає тобі жити. Це будували кияни в Києві і побудували гарно, в гарному місці, і стоїть вона навидноті і чомусь дуже бісить руснявих, то я так скажу - хай стоїть веселкою з надією на мирне життя, після того як пробрали пам`ятники під нею вона вже не несе в собі того сенсу, це просто міська споруда, вгамуйтеся.
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11.04.2024 13:39 Ответить
це такий прикол - русня (ти), яку понавезли в Київ - розповідає як кияни будували арку на честь окупації України росією в 1982 році, яка святкувала тотальну окупацію України 60 років до того. Прям бачу, як нащадки убитих і репресованих кидаються один поперед одного будувати це гівно.
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11.04.2024 13:59 Ответить
Вам х1хлодовбням малоруснявим дай волю - ви б і Леніних не зносили, а в Шевченка просто перефарбували
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11.04.2024 15:13 Ответить
Не потрібно шукати проблему там де її немає, не арка різала, палила і гвалтувала. Але змінити цільове призначення необхідно. Наприклад як символ боротьби за сексукльні права пофарбувати у веселку (як це вже було).
Це одна з візитівок Києва, не можна так зневажливо ставитись до архітектурної спадщини!
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11.04.2024 13:47 Ответить
Категорически не согласна
Памятники Ленину, Сталину и Гитлеру
Тоже не убили ни одного конкретного человека
Но эти НЕЛЮДИ , которым поставили памятники
Олицетворяют собой самые АНТИЧЕЛОВЕЧНЫЕ идеи
Не все люди прочитают книги про этих ублюдков
Про самых страшных преступников
Но зато ВСЕ люди - когда они видят памятники чему - либо
Они понимают- памятник поставили ЧЕМУ- ТО ХОРОШЕМУ
Вот так это работает
Мы своей толерантностью по отношению к кацапам
К кацапской церкви
Посылаем путину сигнал - мы слабые!
И путин этот сигнал услышит....
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11.04.2024 14:00 Ответить
Перефарбуйте і назвіть ''арка лгбт''-Европа таке любить
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11.04.2024 13:30 Ответить
совок з нас викорінити складно, як тільки змінюються політичні наративи, знаходиться багато тих кому треба знести все - назви, будівлі, пам`ятники, площі, дерева, "не глядя" і ще й потоптаться на тому місці, при цьому звенріть увагу, вони ніколи не приходять з новими проектами, нічого нового не будують, але знести треба, як там у РФ співали колись: "Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем... " вони там обіцяють новий побудувати, але ми вже бачили шо вони побудували...
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11.04.2024 13:34 Ответить
Если Вы не смогли искоренить в себе СОВОК
Так и пишите - я не смогла
А я его в себе выкоренила еще в 14 лет
В СССР
В концлагере под названием СССР!!!!!!
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11.04.2024 14:27 Ответить
Дитино, я закінчувала школу коли горіла АЄС в Чорнобилі, давай не будем міряться віком як це роблять чоловіки зі своїми причандалами, я проти бездумного варварства, чим вам веселка заважає, з якими подіями в ссср вона в вас асоціюється? ви дивні. Так, треба прибрати всі атребути радянщини, але не паплюжити вигляд міста. Скільки вас - психічно неврівноважених, десь трошки не те вам здалося, і тут же обвинувачення та образи, за мене вже все вирішили яка я, куди мені треба і так далі... ви якісь нарвані, чого верещать, ми розмовляли про конкретний памятник, а мені вже держзраду приписали, вгамуйтеся.
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15.04.2024 16:40 Ответить
Відразу видно, що Києвом керує махровий совкродрочер!!!!
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11.04.2024 13:44 Ответить
дружби нема, а є війна. зате арка-ярмо тирчить як слива в жопі. кличко- не тупи.
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11.04.2024 14:20 Ответить
Не варто демонтувати. Там добре будуть висіти ЗЕлені ялинкові прикраси.🤢
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11.04.2024 14:21 Ответить
Не арка, а Ярмо. Знести її, в повернути назад чортове колесо та парк розваг, як було раніше.
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11.04.2024 14:27 Ответить
Шикарное предложение
Будет как в Лондоне
Ху....до задавится ....
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11.04.2024 18:24 Ответить
Це означає, що в КМДА сидить джидайсько-комуняцький кагал,
якому радянські символи надзвичайно дорогі - от що треба зносити спочатку.
Якщо композиція є "підпірною стіною", то постаті людей треба просто спиляти.
А фундамент нехай лишаєьбся і буде саме підпорною стінкою, а не монументом.
Якщо арку нема куди діти - спустіть її схилом - нехай "символ дружби" там і лежить.
Комуністичне ярмо повинно бути скинуте.
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11.04.2024 14:36 Ответить
Ну с таким подходом и Членина не нужно было сносить - тоже "история"
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11.04.2024 14:36 Ответить
Взяти на пару днів команду військових підривників - і вони оперативно покладуть ту "арку"
куди буде треба і розділять на підйомні шматки.
Нержавіюча сталь відразу піде в діло.
Решту можна закопати на схилі, нікуди не вивозячи
Радянську брехливу "дружбу народів" буде поховано навіки.
А підривникам треба не забути заплатити.
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11.04.2024 14:43 Ответить
тваюмать!
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11.04.2024 14:50 Ответить
ЯРМО собі залишили
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11.04.2024 14:52 Ответить
і родіну-її-мать (бабу з напільніком) залишили, А герб легко назад повернути, бо акуратно десь на зберігання помістили в стабільні умови. Нахєра той музєй тоталітарізЬму? Щоб швиденько відновити як тільки "старші браття" прийдуть
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11.04.2024 14:59 Ответить
все на слом - так тримати - що наступне??
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11.04.2024 15:08 Ответить
Це що, бл#дь, про всяк випадок?
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11.04.2024 15:15 Ответить
Это как в анекдоте про нынешнего украинского президента
Зеленский не пришёл в военкомат по повесткам
Не потому - что боялся
А потому - что не мог определиться - за кого воевать.....
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11.04.2024 15:33 Ответить
без скульптурної групи ця арка не несе жодного змісту. Не серп з молотом а просто геометрична фігура. Пройде час і ніхто навіть не згадає що то було, а її доцільність мусять вирішувати кияни.
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11.04.2024 15:21 Ответить
КМДА это сборище марионеток агента КГБ Ермака. Потому, неудивительно.
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11.04.2024 15:34 Ответить
Стесняюсь спросить это дружба с каким нородом? Что прямо таки снести нельзя.
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11.04.2024 16:19 Ответить
Зачетно!!!
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11.04.2024 18:10 Ответить
Пам'ятник пуйлові ше зверху встановіть.
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11.04.2024 17:48 Ответить
Які проблеми?!? Відмінити статус пам`ятки і знести НА Х У Й.
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11.04.2024 19:56 Ответить
 
 