Колишню Арку дружби народів у Києві не демонтуватимуть, - КМДА
Київська міська адміністрація не планує демонтувати колишню Арку дружби народів у Хрещатому парку Києва. Її не можна зносити, адже вона є пам’яткою історії місцевого значення.
Про це в КМДА повідомили у відповідь на запит журналістів BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.
В КМДА зазначили, що Арку не можна не лише демонтувати, а й переносити. Крім того, зараз перенести її нема куди. В Україні поки що не існує музею тоталітаризму чи "радянської історії", ідеї про його створення тільки розглядаються.
На початку цього року, в січні, робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти Арку. Тоді ж запропонували Міністерству культури зарахувати її до об'єктів монументального мистецтва.
Рішень про демонтаж Арки дружби народів не ухвалювала і Київська містка рада. Але вона планує знести скульптурну композицію під Аркою.
За словами депутатки Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж композиції вже є, однак його реалізація ускладнена тим, що вона є водночас підпірною стінкою.
Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.
Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.
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Яку цінність становить арка, встановлена за пізнього совка?
На честь дружби народів, якої не існувало? Чудовий російський наратив
Нікого ...
РУССКИЕ БРАТЬЯ пришли нас убивать
Резать
Жечь
Насиловать всех подряд
Сносить под корень наши города
А мы не можем снести к **......й матери
Символ про РУССКИХ БРАТЬЕВ - УРОДОВ и УБИЙЦ
Это говорит об одном
Мы УЖЕ ПРОИГРАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потому что война наша прежде всего- про ценности
Воюешь против ФАШИСТОВ 21 ВЕКА
Снеси нахрен любое напоминание об этих фашистах!!!!!!!!
Це одна з візитівок Києва, не можна так зневажливо ставитись до архітектурної спадщини!
Памятники Ленину, Сталину и Гитлеру
Тоже не убили ни одного конкретного человека
Но эти НЕЛЮДИ , которым поставили памятники
Олицетворяют собой самые АНТИЧЕЛОВЕЧНЫЕ идеи
Не все люди прочитают книги про этих ублюдков
Про самых страшных преступников
Но зато ВСЕ люди - когда они видят памятники чему - либо
Они понимают- памятник поставили ЧЕМУ- ТО ХОРОШЕМУ
Вот так это работает
Мы своей толерантностью по отношению к кацапам
К кацапской церкви
Посылаем путину сигнал - мы слабые!
И путин этот сигнал услышит....
Так и пишите - я не смогла
А я его в себе выкоренила еще в 14 лет
В СССР
В концлагере под названием СССР!!!!!!
Будет как в Лондоне
Ху....до задавится ....
якому радянські символи надзвичайно дорогі - от що треба зносити спочатку.
Якщо композиція є "підпірною стіною", то постаті людей треба просто спиляти.
А фундамент нехай лишаєьбся і буде саме підпорною стінкою, а не монументом.
Якщо арку нема куди діти - спустіть її схилом - нехай "символ дружби" там і лежить.
Комуністичне ярмо повинно бути скинуте.
куди буде треба і розділять на підйомні шматки.
Нержавіюча сталь відразу піде в діло.
Решту можна закопати на схилі, нікуди не вивозячи
Радянську брехливу "дружбу народів" буде поховано навіки.
А підривникам треба не забути заплатити.
Зеленский не пришёл в военкомат по повесткам
Не потому - что боялся
А потому - что не мог определиться - за кого воевать.....