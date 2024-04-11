Колишню Арку дружби народів у Києві не демонтуватимуть, - КМДА

Київська міська адміністрація не планує демонтувати колишню Арку дружби народів у Хрещатому парку Києва. Її не можна зносити, адже вона є пам’яткою історії місцевого значення.

Про це в КМДА повідомили у відповідь на запит журналістів BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

В КМДА зазначили, що Арку не можна не лише демонтувати, а й переносити. Крім того, зараз перенести її нема куди. В Україні поки що не існує музею тоталітаризму чи "радянської історії", ідеї про його створення тільки розглядаються.

На початку цього року, в січні, робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти Арку. Тоді ж запропонували Міністерству культури зарахувати її до об'єктів монументального мистецтва.

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Рішень про демонтаж Арки дружби народів не ухвалювала і Київська містка рада. Але вона планує знести скульптурну композицію під Аркою.

За словами депутатки Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж композиції вже є, однак його реалізація ускладнена тим, що вона є водночас підпірною стінкою.

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

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Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.