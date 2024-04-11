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Колишню Арку дружби народів у Києві не демонтуватимуть, - КМДА

арка,дружби,народів

Київська міська адміністрація не планує демонтувати колишню Арку дружби народів у Хрещатому парку Києва. Її не можна зносити, адже вона є пам’яткою історії місцевого значення.

Про це в КМДА повідомили у відповідь на запит журналістів BBC News Україна, передає Цензор.НЕТ.

В КМДА зазначили, що Арку не можна не лише демонтувати, а й переносити. Крім того, зараз перенести її нема куди. В Україні поки що не існує музею тоталітаризму чи "радянської історії", ідеї про його створення тільки розглядаються.

На початку цього року, в січні, робоча група КМДА ухвалила рішення зберегти Арку. Тоді ж запропонували Міністерству культури зарахувати її до об'єктів монументального мистецтва.

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Рішень про демонтаж Арки дружби народів не ухвалювала і Київська містка рада. Але вона планує знести скульптурну композицію під Аркою.

За словами депутатки Київради Ксенії Семенової, рішення про демонтаж композиції вже є, однак його реалізація ускладнена тим, що вона є водночас підпірною стінкою.

Як повідомлялося, 16 травня 2022 року Київська міська рада ухвалила рішення про декомунізацію Арки дружби народів і перейменувала її на Арку свободи українського народу.

Також читайте: В Одесі перейменують 5 вулиць в рамках декомунізації

Наприкінці березня експерта комісія Українського інститут нацпам’яті дійшла висновку, що самого лише перейменування недостатньо, і Арку треба демонтувати.

Автор: 

КМДА (2369) Київ (19457) декомунізація (556)


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Топ коментарі
+9
пофарбувати її під веселку - буде найбільший памятник геям у світі
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11.04.2024 13:11
+9
арка встановлена буквально на честь окупації України росією. Не стосується війни?
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11.04.2024 13:54
+8
Не можна зносити, бо це російське, святе...
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11.04.2024 13:20
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пофарбувати її під веселку - буде найбільший памятник геям у світі
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11.04.2024 13:11 Відповісти
І одночасно нагадуванням хто є не геями, а справжніми підарами.
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11.04.2024 13:41 Відповісти
У нас війна, а дурні про арку... Шукають де б ще бабки злямзити...
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11.04.2024 13:15 Відповісти
арка встановлена буквально на честь окупації України росією. Не стосується війни?
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11.04.2024 13:54 Відповісти
Мать-родінє начепили ж на щит Тризуба і перейменували на Матір - Україну ,а арка чим гірша ? Давайте перейменуємо її на честь Соборності України ,зміст стає інший і зносити нічого не потрібно.
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11.04.2024 17:51 Відповісти
Слушна думка. І коли зʼявиться можливість доповнити її відповідними скульптурними композиціями на тему Злуки українських земель. Мені запамʼяталась історія яку розповів екскурсовод в Неаполі біля великого бронзового памʼятника ХІХ століття. Оскільки через деякий час після встановлення памʼятника влада міста вирішила що та зліплена особа на коні не достойна бути памʼятником, то вони йому голову спиляли і причепили голову іншої особи, на їх думку більш достойного, і змінили табличку про те кому встановлено цей памʼятник. Економ варіант як то кажуть, треба переймати досвід..
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11.04.2024 21:44 Відповісти
Невже країну з короткостроковим візитом відвідав розум??
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11.04.2024 13:16 Відповісти
Не можна зносити, бо це російське, святе...
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11.04.2024 13:20 Відповісти
З чого ти узяло, що це російське?? Я народився й все життя прожив в Києві: ніколи не асоціював арку з кацапстаном
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11.04.2024 13:23 Відповісти
табличка "в чєсть воссоєдінєнія Украіни с россієй" - це типу не російське?) А такі міцні слова у вас, тимчасово нібито перевзувшихся - "кацапстан".
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11.04.2024 13:55 Відповісти
Тоді мабуть знаєш в якому році арку поставили.
Яку цінність становить арка, встановлена за пізнього совка?
На честь дружби народів, якої не існувало? Чудовий російський наратив
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11.04.2024 21:14 Відповісти
думаю, що треба вирізати центральну частину. По перше - метал можно використати у корисних цілях, а по друге - вона би виглядала більш символічно, з урахуванням історичних подій.
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11.04.2024 13:17 Відповісти
з металу зробити ракети і запустити по москві
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11.04.2024 13:26 Відповісти
так. Думаю, металу вистачить на декілька десятків тисяч шильдиків на ракетний двигун ракети ОТРК.
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11.04.2024 13:31 Відповісти
Та вона завалиться, можна просто замалювати частину
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11.04.2024 13:43 Відповісти
залишити "огризки", які не заваляться. Це не складна інженерна задача.
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11.04.2024 13:51 Відповісти
КМДА щось знає? Не хоче потім восстанавлівать власним коштом?
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11.04.2024 13:19 Відповісти
Все правильно,не можна зносити-це найкраще місце для шашличків.
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11.04.2024 13:19 Відповісти
Кого цікавить сьогодні Арка дружби народів ?
Нікого ...
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11.04.2024 13:23 Відповісти
думаю пам'ятник, який святкує окупацію України росією, має цікавити українців. Бо росіяни ідуть сюди поставити ще такі самі пам'ятники на кістках.
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11.04.2024 13:57 Відповісти
Прекрасное решение!
РУССКИЕ БРАТЬЯ пришли нас убивать
Резать
Жечь
Насиловать всех подряд
Сносить под корень наши города
А мы не можем снести к **......й матери
Символ про РУССКИХ БРАТЬЕВ - УРОДОВ и УБИЙЦ
Это говорит об одном
Мы УЖЕ ПРОИГРАЛИ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Потому что война наша прежде всего- про ценности
Воюешь против ФАШИСТОВ 21 ВЕКА
Снеси нахрен любое напоминание об этих фашистах!!!!!!!!
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11.04.2024 13:30 Відповісти
іди знеси собі шось, бо явно заважає тобі жити. Це будували кияни в Києві і побудували гарно, в гарному місці, і стоїть вона навидноті і чомусь дуже бісить руснявих, то я так скажу - хай стоїть веселкою з надією на мирне життя, після того як пробрали пам`ятники під нею вона вже не несе в собі того сенсу, це просто міська споруда, вгамуйтеся.
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11.04.2024 13:39 Відповісти
це такий прикол - русня (ти), яку понавезли в Київ - розповідає як кияни будували арку на честь окупації України росією в 1982 році, яка святкувала тотальну окупацію України 60 років до того. Прям бачу, як нащадки убитих і репресованих кидаються один поперед одного будувати це гівно.
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11.04.2024 13:59 Відповісти
Вам х1хлодовбням малоруснявим дай волю - ви б і Леніних не зносили, а в Шевченка просто перефарбували
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11.04.2024 15:13 Відповісти
Не потрібно шукати проблему там де її немає, не арка різала, палила і гвалтувала. Але змінити цільове призначення необхідно. Наприклад як символ боротьби за сексукльні права пофарбувати у веселку (як це вже було).
Це одна з візитівок Києва, не можна так зневажливо ставитись до архітектурної спадщини!
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11.04.2024 13:47 Відповісти
Категорически не согласна
Памятники Ленину, Сталину и Гитлеру
Тоже не убили ни одного конкретного человека
Но эти НЕЛЮДИ , которым поставили памятники
Олицетворяют собой самые АНТИЧЕЛОВЕЧНЫЕ идеи
Не все люди прочитают книги про этих ублюдков
Про самых страшных преступников
Но зато ВСЕ люди - когда они видят памятники чему - либо
Они понимают- памятник поставили ЧЕМУ- ТО ХОРОШЕМУ
Вот так это работает
Мы своей толерантностью по отношению к кацапам
К кацапской церкви
Посылаем путину сигнал - мы слабые!
И путин этот сигнал услышит....
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11.04.2024 14:00 Відповісти
Перефарбуйте і назвіть ''арка лгбт''-Европа таке любить
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11.04.2024 13:30 Відповісти
совок з нас викорінити складно, як тільки змінюються політичні наративи, знаходиться багато тих кому треба знести все - назви, будівлі, пам`ятники, площі, дерева, "не глядя" і ще й потоптаться на тому місці, при цьому звенріть увагу, вони ніколи не приходять з новими проектами, нічого нового не будують, але знести треба, як там у РФ співали колись: "Весь мир насилья мы разрушим До основанья, а затем... " вони там обіцяють новий побудувати, але ми вже бачили шо вони побудували...
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11.04.2024 13:34 Відповісти
Если Вы не смогли искоренить в себе СОВОК
Так и пишите - я не смогла
А я его в себе выкоренила еще в 14 лет
В СССР
В концлагере под названием СССР!!!!!!
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11.04.2024 14:27 Відповісти
Дитино, я закінчувала школу коли горіла АЄС в Чорнобилі, давай не будем міряться віком як це роблять чоловіки зі своїми причандалами, я проти бездумного варварства, чим вам веселка заважає, з якими подіями в ссср вона в вас асоціюється? ви дивні. Так, треба прибрати всі атребути радянщини, але не паплюжити вигляд міста. Скільки вас - психічно неврівноважених, десь трошки не те вам здалося, і тут же обвинувачення та образи, за мене вже все вирішили яка я, куди мені треба і так далі... ви якісь нарвані, чого верещать, ми розмовляли про конкретний памятник, а мені вже держзраду приписали, вгамуйтеся.
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15.04.2024 16:40 Відповісти
Відразу видно, що Києвом керує махровий совкродрочер!!!!
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11.04.2024 13:44 Відповісти
дружби нема, а є війна. зате арка-ярмо тирчить як слива в жопі. кличко- не тупи.
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11.04.2024 14:20 Відповісти
Не варто демонтувати. Там добре будуть висіти ЗЕлені ялинкові прикраси.🤢
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11.04.2024 14:21 Відповісти
Не арка, а Ярмо. Знести її, в повернути назад чортове колесо та парк розваг, як було раніше.
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11.04.2024 14:27 Відповісти
Шикарное предложение
Будет как в Лондоне
Ху....до задавится ....
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11.04.2024 18:24 Відповісти
Це означає, що в КМДА сидить джидайсько-комуняцький кагал,
якому радянські символи надзвичайно дорогі - от що треба зносити спочатку.
Якщо композиція є "підпірною стіною", то постаті людей треба просто спиляти.
А фундамент нехай лишаєьбся і буде саме підпорною стінкою, а не монументом.
Якщо арку нема куди діти - спустіть її схилом - нехай "символ дружби" там і лежить.
Комуністичне ярмо повинно бути скинуте.
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11.04.2024 14:36 Відповісти
Ну с таким подходом и Членина не нужно было сносить - тоже "история"
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11.04.2024 14:36 Відповісти
Взяти на пару днів команду військових підривників - і вони оперативно покладуть ту "арку"
куди буде треба і розділять на підйомні шматки.
Нержавіюча сталь відразу піде в діло.
Решту можна закопати на схилі, нікуди не вивозячи
Радянську брехливу "дружбу народів" буде поховано навіки.
А підривникам треба не забути заплатити.
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11.04.2024 14:43 Відповісти
тваюмать!
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11.04.2024 14:50 Відповісти
ЯРМО собі залишили
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11.04.2024 14:52 Відповісти
і родіну-її-мать (бабу з напільніком) залишили, А герб легко назад повернути, бо акуратно десь на зберігання помістили в стабільні умови. Нахєра той музєй тоталітарізЬму? Щоб швиденько відновити як тільки "старші браття" прийдуть
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11.04.2024 14:59 Відповісти
все на слом - так тримати - що наступне??
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11.04.2024 15:08 Відповісти
Це що, бл#дь, про всяк випадок?
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11.04.2024 15:15 Відповісти
Это как в анекдоте про нынешнего украинского президента
Зеленский не пришёл в военкомат по повесткам
Не потому - что боялся
А потому - что не мог определиться - за кого воевать.....
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11.04.2024 15:33 Відповісти
без скульптурної групи ця арка не несе жодного змісту. Не серп з молотом а просто геометрична фігура. Пройде час і ніхто навіть не згадає що то було, а її доцільність мусять вирішувати кияни.
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11.04.2024 15:21 Відповісти
КМДА это сборище марионеток агента КГБ Ермака. Потому, неудивительно.
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11.04.2024 15:34 Відповісти
Стесняюсь спросить это дружба с каким нородом? Что прямо таки снести нельзя.
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11.04.2024 16:19 Відповісти
Зачетно!!!
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11.04.2024 18:10 Відповісти
Пам'ятник пуйлові ше зверху встановіть.
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11.04.2024 17:48 Відповісти
Які проблеми?!? Відмінити статус пам`ятки і знести НА Х У Й.
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11.04.2024 19:56 Відповісти
 
 