13 920 21

В Одесі перейменують 5 вулиць в рамках декомунізації

одеса,катерина,пам'ятник

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про перейменування 5 вулиць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Одеси написав у своєму фейсбуці.

"З нагоди низки вагомих дат підписав розпорядження щодо перейменування п'яти одеських вулиць на честь Героїв України, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України", - зазначив Труханов.

Так вулицю Бочарова перейменовано на честь майстер-сержанта СБУ В'ячеслава Бувалкіна.

Вулиця Махачкалінська носитиме ім’я Віталія Блажка. 

"За перейменування цієї вулиці клопотала Національна гвардія України, яка 26 березня святкує 10-річчя з дня створення", - додав мер.

Вулицю Якутську перейменовано на вулицю Ігоря Бедзая.  А вулиця Марії Демченко перейменована на честь Дениса Максишка.

Крім того, за клопотанням командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вулиця Каманіна відтепер носитиме ім’я Валерія Самофалова.

Читайте: Владу Харкова закликають перейменувати вулицю на честь учасника чеченської війни Олега Челнова (Беркута)

Автор: 

Одеса (5616) перейменування (588) декомунізація (561)
+5
Не ний, Все правильно робиться!(,
26.03.2024 08:13 Відповісти
+3
@лядь одесити як взагалі можна терпіти того латентного сепара труханова, воно ж першим побіжить аквафреш на дюка вішати
26.03.2024 01:44 Відповісти
+2
Де де але в Одесі вулиць які названі на честь російських діячів не початий край ,тому за смерті одеситів і руйнування Одеси все імперське чи радянське має зникнути.
26.03.2024 07:30 Відповісти
А вулиця Марії Демченко перейменована... "Знатный" сралинский буряковод. Что-то типа будущих "знатных коноплеводов" от Боневтика Янелоховича.
26.03.2024 07:44 Відповісти
пам'ятаю жінок що пололи буряки. Їхні натружені, порепані від землі руки, обвітрені лиця. В 30 років вони виглядали на всі 60. То була рабська праця і вони самі по суті були рабами. Ці люди заслуговують на повагу і шану. Назва вулиці хоч якась згадка і пам'ять. Радянська влада використовувала ціх нещасних трударів для пропаганди але хіба це їхня вина. Біда в тому що ******** керманичам не вистачає здорового глузду усвідомити прості і очевидні речі. Совісті їм не вистачає.
26.03.2024 12:26 Відповісти
Вот её натружені, порепані від землі руки рядом с порепанім *********** сралина.
26.03.2024 13:47 Відповісти
ну то й що. Цей ублюдок сталін багато з ким фотографувався. А ці звичайні трударі, обдурені й залякані більшовистьсякою пропагандою, в чому їх вина?
26.03.2024 17:40 Відповісти
Её особой персональной вины я тоже не вижу. Но называть улицы в честь каждой сралинской жополизки- тем более смысла не вижу.
26.03.2024 19:25 Відповісти
Світла нема. ППО нема. Тролейбуси не ходять. Але то куйня. Є справи нагальніші...
26.03.2024 08:08 Відповісти
А яке відношення міська влада та одесити мають до ППО?

А щодо транспорту, світла, то енергетики, як відомо, працюють, і за це їм величезна подяка
26.03.2024 09:17 Відповісти
Не знаю. Але якась співпраця між місцевою владою і військовими все-таки повинна бути. Хоча б у фінансовій сфері. Виділити кошти не на таблички з новими назвами вулиць, бруківку, чи барабани, а на закупівлю того ж самого ППО. Хто передусім повинен бути зацікавлений в безпеці жителів міста? Хіба не місцева влада? Але, схоже, що ні. Місцеві влади зараз по всій країні зацікавлені лише максимально розікрасти місцеві бюджети на нікому нахрін не потрібних під час війни оборудках.
26.03.2024 09:30 Відповісти
ось воно як, а я думав, що забезпечення ЗСУ та потреб оборони - це функції кабінету міністрів та президента.

А взагалі , Ваш пост змусив згадати слова нашого генія **********: "неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована", так?
26.03.2024 10:16 Відповісти
Саме так. Кабінету міністрів і президента. Але, чомусь, на ті ж безпілотники та багато чого іншого для ЗСУ збирають гроші прості громадяни, в тому числі і одесити. В той час, як мільярди з тих же місцевих бюджетів розкрадаються місцевою владою.
Щодо вулиць. Дивлячись для кого. Справжніх патріотів, звісно, втішить, що неосвітлена вулиця, на якій йому щойно пробили голову і пограбували в темряві, має правильну назву. Інших - не знаю.
26.03.2024 11:45 Відповісти
"мільярди з тих же місцевих бюджетів"??? Час тих мільярдів-мільярдів минув, як Зеленський похерив реформу децентралізації - у місцевих громад основну частину ресурсів (акцизи, частину інших надходжень від місцевих зборів та податків) тупо відібрали...

Щодо вулиць. Не треба бути наївним, що голову не проб'ють на вулиці Якутській, а ось на вулиці Ігоря Бедзая пограбують і вб'ють.

Хоча, я Вам не заперечую у тому, що на місцях необхідно всіляко допомагати армії, це аксіома. І ми, в Одесі, це робимо... І, до речі, електротранспорт майже весь уже запустили, світло, хоч і не 100 відсотків, але є
26.03.2024 13:30 Відповісти
Може, і відібрали. Але того, що залишилось, вистачає на перекладання бордюр, реконструкцію стадіонів, заміну тротуарної плитки, закупку барабанів, хокейних ключок і ще багато чого такого, що зараз і нахрін не потрібне. Але, чомусь, не вистачає на закупку того, що необхідно саме зараз для ЗСУ.
Щодо вулиць. Набагато більша вірогідність, що голову проб"ють на НЕОСВІТЛЕНІЙ вулиці Бедзая, ніж на ОСВІТЛЕНІЙ вулиці Якутській. Мова саме про пріорітети і термінову необхідність. Я абсолютно не проти. Приведіть вулицю в зразковий порядок і перейменовуйте скільки завгодно. Якщо є на це зайві гроші і наша армія під час війни повністю всім забезпечена.
26.03.2024 14:20 Відповісти
"чомусь, не вистачає на закупку того, що необхідно саме зараз для ЗСУ"... Я вам коротко відповім: закрийте телемарафон (1,7 млрд грн), приберіть 25 радників Єрмака... Так що там про "величезні" витрати на перейменування вулиць?
26.03.2024 14:45 Відповісти
Для чого показувати памятник Катерині 2, коли її там немає ?
26.03.2024 08:17 Відповісти
И все это при том, что нет улиц, названых именами национальных героев: Бандеры, Шухевича и др. Зато есть Пушкин, ул. Толстого назвали именем некоего Нахера.
26.03.2024 09:08 Відповісти
І до речі Цензор, не вячеслав, правильно - Владисла́в Віталійович Бувалкін - майстер-сержант Служби безпеки України. Герой України, повний кавалер ордена "За мужність" . Позивний - Туман, Герой довгий час мешкав в Одесі, І саме таких людей, як Владислав Бувалкін, необхідно увічнювати в назвах вулиць, площ і проспектів. Тих, хто в першу чергу, за покликом серця, стали на захист нашої Батьківщини,
26.03.2024 09:44 Відповісти
Правильно, надо выметать поганой метлой все советское
26.03.2024 10:43 Відповісти
 
 