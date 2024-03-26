В Одесі перейменують 5 вулиць в рамках декомунізації

Міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про перейменування 5 вулиць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Одеси написав у своєму фейсбуці.

"З нагоди низки вагомих дат підписав розпорядження щодо перейменування п'яти одеських вулиць на честь Героїв України, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України", - зазначив Труханов.

Так вулицю Бочарова перейменовано на честь майстер-сержанта СБУ В'ячеслава Бувалкіна.

Вулиця Махачкалінська носитиме ім’я Віталія Блажка.

"За перейменування цієї вулиці клопотала Національна гвардія України, яка 26 березня святкує 10-річчя з дня створення", - додав мер.

Вулицю Якутську перейменовано на вулицю Ігоря Бедзая. А вулиця Марії Демченко перейменована на честь Дениса Максишка.

Крім того, за клопотанням командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вулиця Каманіна відтепер носитиме ім’я Валерія Самофалова.

Читайте: Владу Харкова закликають перейменувати вулицю на честь учасника чеченської війни Олега Челнова (Беркута)