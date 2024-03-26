В Одесі перейменують 5 вулиць в рамках декомунізації
Міський голова Одеси Геннадій Труханов підписав розпорядження про перейменування 5 вулиць.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це мер Одеси написав у своєму фейсбуці.
"З нагоди низки вагомих дат підписав розпорядження щодо перейменування п'яти одеських вулиць на честь Героїв України, які загинули, захищаючи незалежність та суверенітет України", - зазначив Труханов.
Так вулицю Бочарова перейменовано на честь майстер-сержанта СБУ В'ячеслава Бувалкіна.
Вулиця Махачкалінська носитиме ім’я Віталія Блажка.
"За перейменування цієї вулиці клопотала Національна гвардія України, яка 26 березня святкує 10-річчя з дня створення", - додав мер.
Вулицю Якутську перейменовано на вулицю Ігоря Бедзая. А вулиця Марії Демченко перейменована на честь Дениса Максишка.
Крім того, за клопотанням командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України, вулиця Каманіна відтепер носитиме ім’я Валерія Самофалова.
А щодо транспорту, світла, то енергетики, як відомо, працюють, і за це їм величезна подяка
А взагалі , Ваш пост змусив згадати слова нашого генія **********: "неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована", так?
Щодо вулиць. Дивлячись для кого. Справжніх патріотів, звісно, втішить, що неосвітлена вулиця, на якій йому щойно пробили голову і пограбували в темряві, має правильну назву. Інших - не знаю.
Щодо вулиць. Не треба бути наївним, що голову не проб'ють на вулиці Якутській, а ось на вулиці Ігоря Бедзая пограбують і вб'ють.
Хоча, я Вам не заперечую у тому, що на місцях необхідно всіляко допомагати армії, це аксіома. І ми, в Одесі, це робимо... І, до речі, електротранспорт майже весь уже запустили, світло, хоч і не 100 відсотків, але є
Щодо вулиць. Набагато більша вірогідність, що голову проб"ють на НЕОСВІТЛЕНІЙ вулиці Бедзая, ніж на ОСВІТЛЕНІЙ вулиці Якутській. Мова саме про пріорітети і термінову необхідність. Я абсолютно не проти. Приведіть вулицю в зразковий порядок і перейменовуйте скільки завгодно. Якщо є на це зайві гроші і наша армія під час війни повністю всім забезпечена.