Херсон и 12 населенных пунктов области были под обстрелами РФ за прошедшие сутки: попадание в объекты коммунальной и припортовой инфраструктуры

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области.

Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки под ударами россиян оказались Антоновка, Инженерное, Днепровское, Янтарное, Приднепровское, Чернобаевка, Камышаны, Понятовка, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Бургунка и город Херсон.



Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 8 частных домов.

Кроме того, зафиксировано попадание в объекты коммунальной и припортовой инфраструктуры, отель, частный автомобиль.

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Напомним, за прошедшие сутки оккупанты били по Запорожской области более 340 раз