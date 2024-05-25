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Новости Агрессия России против Украины
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Херсон и 12 населенных пунктов области были под обстрелами РФ за прошедшие сутки: попадание в объекты коммунальной и припортовой инфраструктуры

Обстріли Херсонщини

За прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали жилые кварталы населенных пунктов Херсонской области.

Об этом рассказал председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за прошедшие сутки под ударами россиян оказались Антоновка, Инженерное, Днепровское, Янтарное, Приднепровское, Чернобаевка, Камышаны, Понятовка, Берислав, Золотая Балка, Тягинка, Бургунка и город Херсон.

Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 8 частных домов.

Кроме того, зафиксировано попадание в объекты коммунальной и припортовой инфраструктуры, отель, частный автомобиль.

Также смотрите: Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты били по Запорожской области более 340 раз

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обстрел (27043) Херсон (2806) Херсонская область (4741)


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тримайтеся, сонечки наші!
Ваш кавуновий херсонський х@й в роті ***** - мистецтво війни!🥰🥰🥰
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25.05.2024 10:39 Ответить
А в цей час дармоїди і смоктуняри ОПг ермачья герасімчукча забороняють ҐВАЛТІВНИКІВ , ОККУПАНТІВ , ТЕРРОРИСТІВ , ВБИВЦЬ ВИРОДКІВ ЛЮДСЬКОГО РОДУ називати СВОЇМИ ІМЕНАМИ Тільки лагідно « супротивник»
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25.05.2024 10:53 Ответить
 
 