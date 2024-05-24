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Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 24 мая российские захватчики с временно оккупированного левобережья обстреляли поселок Камышаны Херсонской городской территориальной громады. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Об этом рассказал в соцсети Facebook начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате вражеской атаки повреждены частные дома, один из них загорелся.

"Два человека получили острую реакцию на стресс. Им была оказана медицинская помощь", - рассказал Мрочко.

Он также показал фото последствий очередного обстрела российских захватчиков.

Російські загарбники обстріляли селище на Херсонщині

Російські загарбники обстріляли селище на Херсонщині

Російські загарбники обстріляли селище на Херсонщині

Російські загарбники обстріляли селище на Херсонщині

Російські загарбники обстріляли селище на Херсонщині

Напомним, 19 мая из-за российских обстрелов временно были обесточены 9 населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области.

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Автор: 

обстрел (27151) Херсонская область (4770)


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