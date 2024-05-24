Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ
Днем 24 мая российские захватчики с временно оккупированного левобережья обстреляли поселок Камышаны Херсонской городской территориальной громады. Два человека получили острую реакцию на стресс.
Об этом рассказал в соцсети Facebook начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает Цензор.НЕТ.
В результате вражеской атаки повреждены частные дома, один из них загорелся.
"Два человека получили острую реакцию на стресс. Им была оказана медицинская помощь", - рассказал Мрочко.
Он также показал фото последствий очередного обстрела российских захватчиков.
Напомним, 19 мая из-за российских обстрелов временно были обесточены 9 населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области.
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