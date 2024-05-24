Оккупанты обстреляли поселок на Херсонщине: пострадали два человека. ФОТОРЕПОРТАЖ

Днем 24 мая российские захватчики с временно оккупированного левобережья обстреляли поселок Камышаны Херсонской городской территориальной громады. Два человека получили острую реакцию на стресс.

Об этом рассказал в соцсети Facebook начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, сообщает Цензор.НЕТ.

В результате вражеской атаки повреждены частные дома, один из них загорелся.

"Два человека получили острую реакцию на стресс. Им была оказана медицинская помощь", - рассказал Мрочко.

Он также показал фото последствий очередного обстрела российских захватчиков.

Напомним, 19 мая из-за российских обстрелов временно были обесточены 9 населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области.

Читайте также: Россияне в минувшие сутки били по жилым домам Херсонщины, днем ударили по акватории Очаковской громады Николаевщины