Обесточены 9 населенных пунктов в результате российских обстрелов Херсонщины

Из-за российских обстрелов временно обесточены 9 населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области.

Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, вражеским огнем оккупанты повредили линию электропередач. Без света остались Суханово, Красный Яр, Костырка, Урожайное, Новорайск, Кошары, Заможное, Степное и Максима Горького.



Сообщается, что энергетики начнут ремонтные работы как только позволит ситуация с безопасностью.

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Напомним, за прошедшие сутки россияне активно обстреливали Херсонскую область и город Херсон. Под обстрелами находились 12 населенных пунктов области. В результате обстрелов два человека погибли, много разрушений в жилых районах.