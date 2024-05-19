Обесточены 9 населенных пунктов в результате российских обстрелов Херсонщины
Из-за российских обстрелов временно обесточены 9 населенных пунктов в Бериславском районе Херсонской области.
Об этом сообщил председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, вражеским огнем оккупанты повредили линию электропередач. Без света остались Суханово, Красный Яр, Костырка, Урожайное, Новорайск, Кошары, Заможное, Степное и Максима Горького.
Сообщается, что энергетики начнут ремонтные работы как только позволит ситуация с безопасностью.
Напомним, за прошедшие сутки россияне активно обстреливали Херсонскую область и город Херсон. Под обстрелами находились 12 населенных пунктов области. В результате обстрелов два человека погибли, много разрушений в жилых районах.
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Should WE BE women in those Camps (Personal) WE couldn't Inform you because our phones and cameras in their are Not alowed, so that WE couldn't Inform you Right Now, unless the Woman, that Just informed you Had Nichtshift
- Do you Get IT ? - A German Woman hast Nichtshift in a forced labour Camp, while you try To save whom ? -
And from Hootonplan, Right ?.
Laughable
пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
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