Знеструмлено 9 населених пунктів унаслідок російських обстрілів Херсонщини
Через російські обстріли тимчасово знеструмлено 9 населених пунктів у Бериславському районі Херсонської області.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, ворожим вогнем окупанти пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися Суханове, Червоний Яр, Костирка, Урожайне, Новорайськ, Кошари, Заможнє, Степне та Максима Горького.
Повідомляється, що енергетики розпочнуть ремонті роботи щойно дозволить безпекова ситуація.
Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни активно обстрілювали Херсонську область і місто Херсон. Під обстрілами перебували 12 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинуло, багато руйнувань у житлових районах.
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Should WE BE women in those Camps (Personal) WE couldn't Inform you because our phones and cameras in their are Not alowed, so that WE couldn't Inform you Right Now, unless the Woman, that Just informed you Had Nichtshift
- Do you Get IT ? - A German Woman hast Nichtshift in a forced labour Camp, while you try To save whom ? -
And from Hootonplan, Right ?.
Laughable
пopусскиx Информ:
The Hotten Plan it's now in (План Хутона теперь навязан Германии).And there is nothinh you can do To prevent this by your weiteres vorrücken:
The Date is full: Germany surrendered at AD. http://AH.05.%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7 AH.05.через две тысячи двадцать четыре тысячи лет.
внимание 口п门 внимание