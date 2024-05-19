Знеструмлено 9 населених пунктів унаслідок російських обстрілів Херсонщини

Через російські обстріли тимчасово знеструмлено 9 населених пунктів у Бериславському районі Херсонської області.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, ворожим вогнем окупанти пошкодили лінію електропередач. Без світла залишилися Суханове, Червоний Яр, Костирка, Урожайне, Новорайськ, Кошари, Заможнє, Степне та Максима Горького.



Повідомляється, що енергетики розпочнуть ремонті роботи щойно дозволить безпекова ситуація.

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Нагадаємо, протягом минулої доби росіяни активно обстрілювали Херсонську область і місто Херсон. Під обстрілами перебували 12 населених пунктів області. Унаслідок обстрілів двоє людей загинуло, багато руйнувань у житлових районах.