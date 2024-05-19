Унаслідок скидання вибухівки з дрона у Бериславі постраждала родина, у Кіндійці під час обстрілу поранено чоловіка (оновлено)

Сьогодні, 19 травня, російські війська скинули вибухівку з дрона на Берислав, а також обстріляли прибережні райони Херсону, зокрема Кіндійку. Є постраждалі.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Бериславі внаслідок скиду вибухівки з дрона постраждала родина. До лікарні звернулися троє поранених жителів - це 21-річний чоловік та жінки, 42 та 71 років.



Лікарі оцінюють їхній стан як середньої тяжкості, потерпілих дообстежують та надають необхідну допомогу.

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Крім того, сьогодні російські війська атакували прибережні райони Херсону.



"Годину тому під обстрілом опинилась Кіндійка. Внаслідок ворожого удару постраждав чоловік, 75 років, який у цей час перебував на вулиці", - розповіли в ОВА.

У чоловіка діагностували вибухову та черепно-мозкову травми, уламкове поранення грудної клітки та контузію. Його шпиталізували у стані середньої тяжкості. Нині медики надають йому необхідну допомогу.

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Пізніше в ОВА повідомили, що під удар ворожого дрона потрапили ще двоє жителів Берислава. До лікарні вони звернулися самостійно.



Це двоє чоловіків, 59 та 70 років. В обох діагностували мінно-вибухові травми та контузії. Один з потерпілих зазнав поранення спини. Наразі лікарі надають постраждалим необхідну допомогу.

Нагадаємо, 17 травня під черговий ворожий обстріл росіянами Херсону потрапив громадський транспорт. Один із автобусів міського комунального підприємства росіяни тричі атакували дроном.