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За добу росіяни обстріляли 12 населених пунктів Херсонщини - двоє людей загинуло, ще двоє дістали поранення

Обстріли Херсонщини

Армія РФ протягом минулої доби активно обстрілювала Херсонську область і місто Херсон. Унаслідок обстрілів двоє людей загинуло, багато руйнувань у житлових районах.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Садове, Станіслав, Понятівка, Микільське, Берислав, Михайлівка, Тягинка, Осокорівка, Львове, Новоолександрівка та місто Херсон.

Наслідки обстрілів

Як зазначили в ОВА, російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено багатоповерхівку та 8 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в припортову інфраструктуру. Побиті складське приміщення, господарські споруди, гараж та 4 приватних автомобілі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти скинули вибухівку з дрона на двох людей у Станіславі: чоловік загинув

 2 людини загинули, ще 2 - дістали поранення через російську агресію.

Нагадаємо, 17 травня, російські загарбники скинули вибухівку з безпілотника на село Станіслав. Під ворожий удар потрапив автомобіль, у якому їхав керівник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько.

Автор: 

обстріл (28284) жертви (1785) Прокудін Олександр (183) Херсонська область (5713)


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19.05.2024 08:38 Відповісти
 
 