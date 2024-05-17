На Херсонщині ворог скинув з дрона вибухівку. Поранення зазнав начальник селищної адміністрації, - керівник ОВА Прокудін. ФОТО
Ввечері, 17 травня, російські загарбники скинули вибухівку з безпілотника на село Станіслав. Під ворожий удар потрапив автомобіль, у якому їхав керівник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько.
Про це повідомив у Telegram очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, інформує Цензор.НЕТ.
Повідомляється, що чоловік вижив, однак дістав поранення грудної клітини, руки й ноги. Карета швидкої допомоги забрала його до лікарні.
"Оскільки громада, яку очолює Сергій Григорович, перебуває у тимчасовій російській окупації, він допомагав своїм колегам зі Станіслава", - розповів Прокудін.
Він також додав, що населений пункт Станіслав постійно перебуває під ворожими атаками.
Нагадаємо, що минулої доби 16 травня окупанти знову били по житлових кварталах Херсонщини. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.
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