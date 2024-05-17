Окупанти знову били по житлових кварталах Херсонщини, 2 людини загинули. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Минулої доби під ворожим вогнем та авіаударами опинилися Антонівка, Понятівка, Чорнобаївка, Інженерне, Берислав, Качкарівка, Золота Балка, Новоберислав, Високе, Михайлівка, Нововоронцовка, Львове, Козацьке, Веселе та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 4 багатоповерхівки та 7 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в медичний заклад та магазин. Побиті господарська споруда та 4 приватних автомобілі", - йдеться в повідомленні..

Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.

Прокудін зазначив, що вночі та зранку ворог атакував Центральний район Херсону. Внаслідок "прильотів" в оселях містян потрощені покрівлі, стіни, вибиті шибки.

За інформацією начальника Херсонської МВА Романа Мрочка ввечері 16 травня армія РФ з тимчасово окупованого лівого берега кілька разів атакувала Корабельний район Херсону.









