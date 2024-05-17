Оккупанты снова били по жилым кварталам Херсонщины, 2 человека погибли. ВИДЕО+ФОТО
За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Инженерное, Берислав, Качкаровка, Золотая Балка, Новоберислав, Высокое, Михайловка, Нововоронцовка, Львовское, Казацкое, Веселое и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 4 многоэтажки и 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение и магазин. Побиты хозяйственная постройка и 4 частных автомобиля", - говорится в сообщении.
Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.
Прокудин отметил, что ночью и утром враг атаковал Центральный район Херсона. В результате "прилетов" в домах горожан разбиты кровли, стены, выбиты стекла.
По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко вечером 16 мая армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Корабельный район Херсона.
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