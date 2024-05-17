РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4002 посетителя онлайн
Новости Фото
899 0

Оккупанты снова били по жилым кварталам Херсонщины, 2 человека погибли. ВИДЕО+ФОТО

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Понятовка, Чернобаевка, Инженерное, Берислав, Качкаровка, Золотая Балка, Новоберислав, Высокое, Михайловка, Нововоронцовка, Львовское, Казацкое, Веселое и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены 4 многоэтажки и 7 частных домов. Были зафиксированы попадания в медицинское учреждение и магазин. Побиты хозяйственная постройка и 4 частных автомобиля", - говорится в сообщении.

Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

Прокудин отметил, что ночью и утром враг атаковал Центральный район Херсона. В результате "прилетов" в домах горожан разбиты кровли, стены, выбиты стекла.

По информации начальника Херсонской ГВА Романа Мрочко вечером 16 мая армия РФ с временно оккупированного левого берега несколько раз атаковала Корабельный район Херсона.

Обстріли Херсону 16 травня
Обстріли Херсону 16 травня
Обстріли Херсону 16 травня
Обстріли Херсону 16 травня
Обстріли Херсону 16 травня

Автор: 

обстрел (27129) Херсонская область (4764)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 