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На Херсонщине враг сбросил с дрона взрывчатку. Ранение получил глава поселковой администрации, - руководитель ОВА Прокудин. ФОТО

Вечером 17 мая российские захватчики сбросили взрывчатку с беспилотника на село Станислав. Под вражеский удар попал автомобиль, в котором ехал руководитель Новотроицкой поселковой военной администрации Сергей Перетятько.

Об этом сообщил в Telegram глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что мужчина выжил, однако получил ранения грудной клетки, руки и ноги. Карета скорой помощи забрала его в больницу.

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"Поскольку громада, которую возглавляет Сергей Григорьевич, находится временно под российской оккупацией, он помогал своим коллегам из Станислава", - рассказал Прокудин.

Он также добавил, что населенный пункт Станислав постоянно находится под вражескими атаками.

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Напомним, что в течение прошедших суток 16 мая оккупанты снова били по жилым кварталам Херсонщины. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.

Автор: 

беспилотник (3589) Прокудин Александр (97) Херсонская область (4764)


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