Два человека пострадали вследствие сброса оккупантами взрывчатки из дрона на Веселое
Сегодня, 17 мая, россияне сбросили взрывчатку с дрона на людей в селе Веселое на Херсонщине.
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российские военные атаковали с беспилотника людей в селе Веселое.
В результате сброса взрывчатки с дрона пострадали двое мужчин, 59 лет. Пострадавших доставили в больницу. Им оказывается необходимая медпомощь.
Напомним, за прошедшие сутки российские военные обстреляли жилые кварталы населенных пунктов Херсонщины. Из-за российской агрессии 2 человека погибли, еще 6 - получили ранения.
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