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Дві людини постраждали внаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона на Веселе

Наслідки обстрілу Херсонщини 17 травня

Сьогодні, 17 травня, росіяни скинули вибухівку з дрона на людей у селі Веселе на Херсонщині.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російські військові атакували з безпілотника людей у селі Веселе.

Внаслідок скидання вибухівки з дрона постраждали двоє чоловіків, 59 років. Потерпілих доставили до лікарні. Їм надається необхідна меддопомога.

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Нагадаємо, минулої доби російські військові обстріляли житлові квартали населених пунктів Херсонщини. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 6 - дістали поранення.

Автор: 

обстріл (28263) Херсонська область (5710)


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