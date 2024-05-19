За сутки россияне обстреляли 12 населенных пунктов Херсонщины - два человека погибли, еще двое получили ранения

Армия РФ за прошедшие сутки активно обстреливала Херсонскую область и город Херсон. В результате обстрелов два человека погибли, много разрушений в жилых районах.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, информирует Цензор.НЕТ.

За прошедшие сутки под вражеским огнем и авиаударами оказались Антоновка, Садовое, Станислав, Понятовка, Никольское, Берислав, Михайловка, Тягинка, Осокоровка, Львов, Новоалександровка и город Херсон.

Последствия обстрелов

Как отметили в ОВА, российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, в частности повреждены многоэтажка и 8 частных домов. Были зафиксированы попадания в припортовую инфраструктуру. Разбиты складское помещение, хозяйственные постройки, гараж и 4 частных автомобиля.

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2 человека погибли, еще 2 - получили ранения из-за российской агрессии.

Напомним, 17 мая, российские захватчики сбросили взрывчатку с беспилотника на село Станислав. Под вражеский удар попал автомобиль, в котором ехал руководитель Новотроицкой поселковой военной администрации Сергей Перетятько.