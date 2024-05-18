Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух человек в Станиславе: мужчина погиб
На Херсонщине вследствие сброса военными РФ взрывчатки с дрона на двух человек погиб мужчина, женщина получила ранения.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты атаковали с беспилотника людей в Станиславе. От ранений мужчина, 1984 года рождения, погиб.
Кроме того, ранения получила женщина, медики оказывают ей необходимую помощь.
Напомним, 17 мая россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на село Станислав в Херсонской области. Под вражеский удар попал автомобиль, в котором находился руководитель Новотроицкой поселковой военной администрации Сергей Перетятько - мужчина получил ранения грудной клетки, руки и ноги.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль