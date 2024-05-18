Оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на двух человек в Станиславе: мужчина погиб

На Херсонщине вследствие сброса военными РФ взрывчатки с дрона на двух человек погиб мужчина, женщина получила ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты атаковали с беспилотника людей в Станиславе. От ранений мужчина, 1984 года рождения, погиб.

Кроме того, ранения получила женщина, медики оказывают ей необходимую помощь.

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Напомним, 17 мая россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на село Станислав в Херсонской области. Под вражеский удар попал автомобиль, в котором находился руководитель Новотроицкой поселковой военной администрации Сергей Перетятько - мужчина получил ранения грудной клетки, руки и ноги.