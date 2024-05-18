Один человек погиб вследствие удара россиян по Тягинке на Херсонщине

В селе Тягинка Бериславского района Херсонской области вследствие вражеского обстрела погиб мужчина.

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

"Российские военные унесли жизнь еще одного жителя Херсонщины. Сегодня днем оккупанты из танка ударили по селу Тягинка, что в Бериславском районе.



К сожалению, смертельные ранения получил 67-летний мужчина, который во время обстрела находился на улице", - говорится в сообщении.

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Напомним, 17 мая россияне сбросили взрывчатку с беспилотника на село Станислав в Херсонской области. Под вражеский удар попал автомобиль, в котором находился руководитель Новотроицкой поселковой военной администрации Сергей Перетятько - мужчина получил ранения грудной клетки, руки и ноги.