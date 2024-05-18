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Новини Агресія Росії проти України
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Одна людина загинула внаслідок удару росіян по Тягинці на Херсонщині

Обстріл Херсонщини 18 травня

У селі Тягинка Бериславського району Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.

Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.

"Російські військові забрали життя ще одного жителя Херсонщини. Сьогодні вдень окупанти з танку вдарили по селу Тягинка, що у Бериславському районі.

На жаль, смертельні поранення отримав 67-річний чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дві людини постраждали внаслідок скидання окупантами вибухівки з дрона на Веселе

Нагадаємо, 17 травня росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Станіслав на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив автомобіль, у якому перебував керівник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько - чоловік зазнав поранення грудної клітини, руки й ноги.

Автор: 

обстріл (28274) Херсонська область (5710)


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