Одна людина загинула внаслідок удару росіян по Тягинці на Херсонщині
У селі Тягинка Бериславського району Херсонської області внаслідок ворожого обстрілу загинув чоловік.
Про це повідомили в Херсонській ОВА, передає Цензор.НЕТ.
"Російські військові забрали життя ще одного жителя Херсонщини. Сьогодні вдень окупанти з танку вдарили по селу Тягинка, що у Бериславському районі.
На жаль, смертельні поранення отримав 67-річний чоловік, який під час обстрілу перебував на вулиці", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 17 травня росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Станіслав на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив автомобіль, у якому перебував керівник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько - чоловік зазнав поранення грудної клітини, руки й ноги.
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