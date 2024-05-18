Окупанти скинули вибухівку з дрона на двох людей у Станіславі: чоловік загинув
На Херсонщині внаслідок скидання військовими РФ вибухівки з дрона на двох осіб загинув чоловік, жінка зазнала поранень.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти атакували з безпілотника людей у Станіславі. Від поранень чоловік 1984 року народження загинув.
Крім того поранень зазнала жінка, медики надають їй необхідну допомогу.
Нагадаємо, 17 травня росіяни скинули вибухівку з безпілотника на село Станіслав на Херсонщині. Під ворожий удар потрапив автомобіль, у якому перебував керівник Новотроїцької селищної військової адміністрації Сергій Перетятько - чоловік зазнав поранення грудної клітини, руки й ноги.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль