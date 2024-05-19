В результате сброса взрывчатки с дрона в Бериславе пострадала семья, в Киндийке во время обстрела ранен мужчина (обновлено)
Сегодня, 19 мая, российские войска сбросили взрывчатку с дрона на Берислав, а также обстреляли прибрежные районы Херсона, в частности Киндийку. Есть пострадавшие.
Об этом сообщили в Херсонской ОГА, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, в Бериславе в результате сброса взрывчатки с дрона пострадала семья. В больницу обратились трое раненых жителей - это 21-летний мужчина и женщины, 42 и 71 лет.
Врачи оценивают их состояние как средней тяжести, пострадавших обследуют и оказывают необходимую помощь.
Кроме того, сегодня российские войска атаковали прибрежные районы Херсона.
"Час назад под обстрелом оказалась Киндийка. В результате вражеского удара пострадал мужчина, 75 лет, который в это время находился на улице", - рассказали в ОВА.
У мужчины диагностировали взрывную и черепно-мозговую травмы, осколочное ранение грудной клетки и контузию. Его госпитализировали в состоянии средней тяжести. Сейчас медики оказывают ему необходимую помощь.
Позже в ОВА сообщили, что под удар вражеского дрона попали еще двое жителей Берислава. В больницу они обратились самостоятельно.
Это двое мужчин, 59 и 70 лет. У обоих диагностировали минно-взрывные травмы и контузии. Один из пострадавших получил ранение спины. В настоящее время врачи оказывают пострадавшим необходимую помощь.
Напомним, 17 мая под очередной вражеский обстрел россиянами Херсона попал общественный транспорт. Один из автобусов городского коммунального предприятия россияне трижды атаковали дроном.
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