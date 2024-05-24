Россияне в минувшие сутки били по жилым домам Херсонщины, днем ударили по акватории Очаковской громады Николаевщины
В течение 23 мая под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов Херсонской области и акватория Очаковской громады на Николаевщине.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ
За минувшие сутки враг обстрелял Золотую Балку, Львово, Осокоровку, Тягинку, Инженерное, Ивановку, Велетенское, Белозерку, Антоновку, Никольское, Новотягинку, Приднепровское и Херсон, рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
Он добавил, что россияне попали по жилым домам. Повреждены 11 частных домов. Было зафиксировано попадание в учреждение культуры. Обошлось без пострадавших.
Днем 23 мая в 13:58 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады, сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Также - без пострадавших.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Це все брехня, ясна річ , що вони офіційно не стануть говорити : " Бійте по РФ!! Ми дозволяємо!!"👈