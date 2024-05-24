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Новости
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Россияне в минувшие сутки били по жилым домам Херсонщины, днем ударили по акватории Очаковской громады Николаевщины

Наслідки обстрілу Херсонщини 16 травня

В течение 23 мая под вражеским огнем оказались 13 населенных пунктов Херсонской области и акватория Очаковской громады на Николаевщине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ

За минувшие сутки враг обстрелял Золотую Балку, Львово, Осокоровку, Тягинку, Инженерное, Ивановку, Велетенское, Белозерку, Антоновку, Никольское, Новотягинку, Приднепровское и Херсон, рассказал начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

Он добавил, что россияне попали по жилым домам. Повреждены 11 частных домов. Было зафиксировано попадание в учреждение культуры. Обошлось без пострадавших.

Днем 23 мая в 13:58 враг совершил артиллерийский обстрел акватории Очаковской громады, сообщил начальник Николаевской ОГА Виталий Ким. Также - без пострадавших.

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Николаевская область (2116) обстрел (27036) Херсон (2804) Херсонская область (4740)


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Русня б'по українській території тому , що Зеленський сцикун і зрадник💩, який розповідає , що західні партнери не дають дозвіл бити по кацапстану..
Це все брехня, ясна річ , що вони офіційно не стануть говорити : " Бійте по РФ!! Ми дозволяємо!!"👈
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24.05.2024 10:58 Ответить
 
 