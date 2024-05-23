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Сутки на Херсонщине: ракетный удар по Высокопильской громаде, авиаудары КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам, 2 человека получили ранения

Наслідки обстрілу Херсонщини 16 травня

За минувшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Станислав, Белозерка, Велетенское, Ивановка, Токаревка, Александровка, Ольговка, Золотая Балка, Змиевка, Тягинка, Николаевка, Михайловка, Бургунка и город Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.

"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 5 частных домов. Были зафиксированы попадания в башню сотовой связи, промышленное предприятие и частный автомобиль", - говорится в сообщении.

Кроме обстрелов, за минувшие сутки россияне осуществили ракетный удар по Высокопильской громаде и нанесли авиационные удары КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам.

"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - отметил Прокудин.

В эфире телемарафона "Ми - Україна" руководитель управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что этой ночью противник сбросил на населенные пункты области восемь КАБов.

"Пять управляемых авиационных бомб были сброшены на Ивановку Херсонского района, еще три - на Велетенское. К счастью, пока без пострадавших, это было около 4-х утра. Также вчера на Тягинку россияне направили один КАБ, тоже нет сообщений о пострадавших. Вчера россияне еще осуществили ракетный удар по Бериславскому району, там ракета попала в поле и не нанесла много вреда", - отметил он.

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обстрел (27016) Херсон (2802) Херсонская область (4736)


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Орки ще не знають, що Зеленський провів спеціальну нараду щодо протидії російським КАБамДжерело:
Ну тепер заживемо, потужно…
Приклад некомпетенції та тупого сидіння на посадах, отих СРАТЬєхов від приблуд95…
Захисники України і оце збіговисько приблуд95 на посадах, паралельні світи!!
Добре, що Західні Партнери знають НАБАГАТО більше про отих, Оманських кріпаків прутіна!
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23.05.2024 08:45 Ответить
 
 