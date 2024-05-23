Сутки на Херсонщине: ракетный удар по Высокопильской громаде, авиаудары КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам, 2 человека получили ранения
За минувшие сутки под вражеским огнем оказались Антоновка, Зеленовка, Приднепровское, Станислав, Белозерка, Велетенское, Ивановка, Токаревка, Александровка, Ольговка, Золотая Балка, Змиевка, Тягинка, Николаевка, Михайловка, Бургунка и город Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ОВА Александр Прокудин.
"Российские военные попали в жилые кварталы населенных пунктов области, повреждены 5 частных домов. Были зафиксированы попадания в башню сотовой связи, промышленное предприятие и частный автомобиль", - говорится в сообщении.
Кроме обстрелов, за минувшие сутки россияне осуществили ракетный удар по Высокопильской громаде и нанесли авиационные удары КАБами по Бериславскому и Херсонскому районам.
"Из-за российской агрессии 2 человека получили ранения", - отметил Прокудин.
В эфире телемарафона "Ми - Україна" руководитель управления внутренней и информационной политики Херсонской ОВА Александр Толоконников сообщил, что этой ночью противник сбросил на населенные пункты области восемь КАБов.
"Пять управляемых авиационных бомб были сброшены на Ивановку Херсонского района, еще три - на Велетенское. К счастью, пока без пострадавших, это было около 4-х утра. Также вчера на Тягинку россияне направили один КАБ, тоже нет сообщений о пострадавших. Вчера россияне еще осуществили ракетный удар по Бериславскому району, там ракета попала в поле и не нанесла много вреда", - отметил он.
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Ну тепер заживемо, потужно…
Приклад некомпетенції та тупого сидіння на посадах, отих СРАТЬєхов від приблуд95…
Захисники України і оце збіговисько приблуд95 на посадах, паралельні світи!!
Добре, що Західні Партнери знають НАБАГАТО більше про отих, Оманських кріпаків прутіна!