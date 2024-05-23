Оккупанты обстреливают Херсон
Российские захватчики с утра 23 мая обстреливают Херсон.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.
"Армия РФ обстреливает Херсон! Взрывы слышны в прибрежных районах", - говорится в сообщении.
Мрочко призвал горожан находиться в безопасных местах.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Російські загарбники зранку 23 травня обстрілюють Херсон
Зрозуміли.
Ми це зрозуміли.