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Оккупанты обстреливают Херсон

вибух

Российские захватчики с утра 23 мая обстреливают Херсон.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко.

"Армия РФ обстреливает Херсон! Взрывы слышны в прибрежных районах", - говорится в сообщении.

Мрочко призвал горожан находиться в безопасных местах.

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Автор: 

обстрел (27016) Херсон (2802)


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Окупанти обстрілюють Херсон
Російські загарбники зранку 23 травня обстрілюють Херсон

Зрозуміли.
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23.05.2024 07:55 Ответить
 
 