Окупанти обстрілюють Херсон

Російські загарбники зранку 23 травня обстрілюють Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ обстрілює Херсон! Вибухи чути у прибережних районах", - йдеться в повідомленні.

Мрочко закликав містян перебувати у безпечних місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти б’ють по Херсону з окупованого лівобережжя