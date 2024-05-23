Окупанти обстрілюють Херсон
Російські загарбники зранку 23 травня обстрілюють Херсон.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Армія РФ обстрілює Херсон! Вибухи чути у прибережних районах", - йдеться в повідомленні.
Мрочко закликав містян перебувати у безпечних місцях.
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Російські загарбники зранку 23 травня обстрілюють Херсон
Зрозуміли.
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