УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5008 відвідувачів онлайн
Новини
724 1

Окупанти обстрілюють Херсон

вибух

Російські загарбники зранку 23 травня обстрілюють Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ обстрілює Херсон! Вибухи чути у прибережних районах", - йдеться в повідомленні.

Мрочко закликав містян перебувати у безпечних місцях.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти б’ють по Херсону з окупованого лівобережжя

Автор: 

обстріл (28339) Херсон (3341)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Окупанти обстрілюють Херсон
Російські загарбники зранку 23 травня обстрілюють Херсон

Зрозуміли.
Ми це зрозуміли.
показати весь коментар
23.05.2024 07:55 Відповісти
 
 