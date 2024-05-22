Рашисти б’ють по Херсону з окупованого лівобережжя
Російські окупаційні війська завдають ударів по Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя області.
Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.
"У Херсоні лунають вибухи! Ворог веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться в повідомленні.
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чи там люди більше адекватно поводять себе???