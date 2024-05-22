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Новини Війна
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Рашисти б’ють по Херсону з окупованого лівобережжя

Росіяни обстрілюють Херсон

Російські окупаційні війська завдають ударів по Херсон з тимчасово окупованого лівобережжя області.

Про це повідомив глава МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

"У Херсоні лунають вибухи! Ворог веде обстріл з тимчасово окупованого лівого берега", - йдеться в повідомленні.

Читайте: Окупанти атакували Корабельний район Херсона: Троє осіб зазнали поранень, серед них 15-річний підліток

Автор: 

обстріл (28339) Херсон (3340)


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в Херсоні до військових теж кажуть, ви хто такі???
чи там люди більше адекватно поводять себе???
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22.05.2024 13:48 Відповісти
 
 