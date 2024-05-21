Окупанти атакували Корабельний район Херсона: Троє осіб зазнали поранень, серед них 15-річний підліток

21 травня близько 16:00 російські загарбники вдарили по Корабельному району міста Херсон. Через ворожі обстріли троє осіб поранені.

Про це повідомив у соцмережі Facebook начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

За словами посадовця, через ворожі обстріли постраждало троє людей. Це 15-річний хлопець та дві жінки - 50 і 71 року.

Лікарі діагностували у підлітка вибухову травму, наразі він дообстежується. Найбільше постраждала 50-річна жінка - вона у важкому стані.

"50-річна жінка у важкому стані. Вона отримала контузію, вибухову і закриту черепно-мозкову травми, уламковий перелом лівого стегна. У старшої жінки стан середньої тяжкості. Їй діагностували вибухову травму та уламкове поранення лівої стопи", - йдеться у дописі начальника МВА.

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Нагадаємо, у понеділок, 20 травня, росіяни вдарили по підприємству у Херсоні, одна особа загинула, ще одна зазнала поранень.