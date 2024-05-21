Оккупанты атаковали Корабельный район Херсона: Три человека получили ранения, среди них 15-летний подросток

21 мая около 16:00 российские захватчики ударили по Корабельному району города Херсон. Из-за вражеских обстрелов три человека ранены.

Об этом сообщил в соцсети Facebook начальник Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам чиновника, из-за вражеских обстрелов пострадали три человека. Это 15-летний парень и две женщины - 50 и 71 года.

Врачи диагностировали у подростка взрывную травму, сейчас он дообследуется. Больше всего пострадала 50-летняя женщина - она в тяжелом состоянии.

"50-летняя женщина в тяжелом состоянии. Она получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочный перелом левого бедра. У старшей женщины состояние средней тяжести. Ей диагностировали взрывную травму и осколочное ранение левой стопы", - говорится в сообщении начальника ГВА.

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Напомним, в понедельник, 20 мая, россияне ударили по предприятию в Херсоне, один человек погиб, еще один получил ранения.