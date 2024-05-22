Рашисты бьют по Херсону с оккупированного левобережья

Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону с временно оккупированного левобережья области.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Враг ведет обстрел с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.

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