РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7847 посетителей онлайн
Новости Война
904 1

Рашисты бьют по Херсону с оккупированного левобережья

Росіяни обстрілюють Херсон

Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону с временно оккупированного левобережья области.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

"В Херсоне раздаются взрывы! Враг ведет обстрел с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты атаковали Корабельный район Херсона: Три человека получили ранения, среди них 15-летний подросток

Автор: 

обстрел (26995) Херсон (2801)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
в Херсоні до військових теж кажуть, ви хто такі???
чи там люди більше адекватно поводять себе???
показать весь комментарий
22.05.2024 13:48 Ответить
 
 