Рашисты бьют по Херсону с оккупированного левобережья
Российские оккупационные войска наносят удары по Херсону с временно оккупированного левобережья области.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"В Херсоне раздаются взрывы! Враг ведет обстрел с временно оккупированного левого берега", - говорится в сообщении.
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чи там люди більше адекватно поводять себе???