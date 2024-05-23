Доба на Херсонщині: ракетний удар по Високопільській громаді, авіаудари КАБами по Бериславському і Херсонському районах, 2 людини зазнали поранення

Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області, зокрема пошкоджено 5 приватних будинків. Були зафіксовані влучання в стільникову вежу, промислове підприємство та приватний автомобіль", - йдеться в повідомленні.

Окрім обстрілів, минулої доби росіяни здійснили ракетний удар по Високопільській громаді та завдали авіаційних ударів КАБами по Бериславському і Херсонському районах.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", - зазначив Прокудін.

В ефірі телемарафону "Ми-Україна" керівник управління внутрішньої та інформаційної політики Херсонської ОВА Олександр Толоконніков повідомив, що цієї ночі противник скинув на населені пункти області вісім КАБів.

"П'ять керованих авіаційних бомб було скинуто на Іванівку Херсонського району, ще три - на Велетенське. На щастя, поки що без постраждалих, це було близько 4-ї ранку. Також вчора на Тягинку росіяни скерували один КАБ, теж немає повідомлень про постраждалих. Вчора росіяни ще здійснили ракетний удар по Бериславському району, там ракета влучила у поле і не завдала багато шкоди", - зазначив він.

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