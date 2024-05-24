Росіяни минулої доби били по житлових будинках Херсонщини, вдень вдарили по акваторії Очаківської громади Миколаївщини

Протягом 23 травня під ворожим вогнем опинилися 13 населених пунктів Херсонської області та акваторія Очаківської громади на Миколаївщині.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ

Минулої доби ворог обстріляв Золоту Балку, Львове, Осокорівку, Тягинку, Інженерне, Іванівку, Велетенське, Білозерку, Антонівку, Микільське, Новотягинку, Придніпровське та Херсон, розповів начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Він додав, що росіяни поцілили по житлових будинках. Пошкоджено 11 приватних будинків. Було зафіксоване влучання в заклад культури. Обійшлося без постраждалих.

Вдень 23 травня о 13:58 ворог здійснив артилерійський обстріл акваторії Очаківської громади, повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім. Також без постраждалих.

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