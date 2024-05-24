Окупанти обстріляли селище на Херсонщині: постраждали дві людини. ФОТОрепортаж

Вдень 24 травня російські загарбники з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли селище Комишани Херсонської міської територіальної громади. Двоє осіб зазнали гострої реакції на стрес.

Про це розповів у соцмережі Facebook начальник Херсонської МВА Роман Мрочко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Внаслідок ворожої атаки пошкоджені приватні будинки, один із них загорівся.

"Двоє людей отримали гостру реакцію на стрес. Їм була надана медична допомога", - розповів Мрочко.

Він також показав фото наслідків чергового обстрілу російських загарбників.

Нагадаємо, 19 травня через російські обстріли тимчасово було знеструмлено 9 населених пунктів у Бериславському районі Херсонської області.

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