Окупанти обстріляли передмістя Херсона, поранено жінку

У суботу, 25 травня, російські загарбники обстріляли передмістя Херсона. Внаслідок дій ворога поранень зазнала 54-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що окупанти вдарили по передмістю Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя.

"Внаслідок цього обстрілу була поранена жінка 54 років. Вона отримала контузію, уламкове поранення потилиці, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - йдеться у повідомленні керівника МВА.

Він додав, що стан постраждалої оцінюється як середній. Жінці надають всю необхідну медичну допомогу. За словами Мрочка, на момент ворожого удару жінка перебувала у будинку.

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Нагадаємо, що минулої доби, 24 травня, російські загарбники з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли селище Комишани Херсонської міської територіальної громади. Двоє осіб зазнали гострої реакції на стрес.