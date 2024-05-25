УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12180 відвідувачів онлайн
Новини Війна
571 4

Окупанти обстріляли передмістя Херсона, поранено жінку

Окупанти обстріляли передмістя Херсона, поранено жінку

У суботу, 25 травня, російські загарбники обстріляли передмістя Херсона. Внаслідок дій ворога поранень зазнала 54-річна жінка.

Про це повідомив у Telegram керівник Херсонської МВА Роман Мрочко, інформує Цензор.НЕТ.

Посадовець зазначив, що окупанти вдарили по передмістю Херсона з тимчасово окупованого лівобережжя. 

"Внаслідок цього обстрілу була поранена жінка 54 років. Вона отримала контузію, уламкове поранення потилиці, вибухову та закриту черепно-мозкову травми", - йдеться у повідомленні керівника МВА.

Він додав, що стан постраждалої оцінюється як середній. Жінці надають всю необхідну медичну допомогу. За словами Мрочка, на момент ворожого удару жінка перебувала у будинку.

Читайте також: Херсон і 12 населених пунктів області перебували під обстрілами РФ минулої доби: є влучання в об’єкти комунальної та припортової інфраструктури

Нагадаємо, що минулої доби, 24 травня, російські загарбники з тимчасово окупованого лівобережжя обстріляли селище Комишани Херсонської міської територіальної громади. Двоє осіб зазнали гострої реакції на стрес.

Автор: 

обстріл (28365) Херсон (3344)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы всё знаем. Об этом говорят каждый день на трёх закрытых херпидом каналах. А на марафоне для зебыдла отлизывают херпиду аж гай шумыть....
показати весь коментар
25.05.2024 19:40 Відповісти
Это же фото с дымом от пожара в Херсоне идёт ещё как в Харькове. Чуть сэкономили на плёнке ,Свема, сойдёт!
показати весь коментар
25.05.2024 20:21 Відповісти
 
 