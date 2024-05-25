Оккупанты обстреляли пригород Херсона, ранена женщина

В субботу, 25 мая, российские захватчики обстреляли пригород Херсона. В результате действий врага ранения получила 54-летняя женщина.

Об этом сообщил в Telegram руководитель Херсонской ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

Чиновник отметил, что оккупанты ударили по пригороду Херсона с временно оккупированного левобережья.

"В результате этого обстрела была ранена женщина 54 лет. Она получила контузию, осколочное ранение затылка, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы", - говорится в сообщении руководителя ГВА.

Он добавил, что состояние пострадавшей оценивается как среднее. Женщине оказывают всю необходимую медицинскую помощь. По словам Мрочко, на момент вражеского удара женщина находилась в доме.

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Напомним, что за прошедшие сутки, 24 мая, российские захватчики с временно оккупированного левобережья обстреляли поселок Камышаны Херсонской городской территориальной громаді. Два человека получили острую реакцию на стресс.