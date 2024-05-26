Росіяни обстріляли Михайлівку на Херсонщині та поранили людину (оновлено)

Ввечері 26 травня війська РФ атакували атакували Михайлівку, Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 80-річний чоловік. Нині потерпілого доставляють до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом з'явилась інформація про ще одну постраждалу. До лікарні шпиталізували 58-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни минулої доби обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини, 4 людини дістали поранення.

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