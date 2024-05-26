УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11466 відвідувачів онлайн
Новини
393 0

Росіяни обстріляли Михайлівку на Херсонщині та поранили людину (оновлено)

обстрілРосійський обстріл Херсонщини 26 травня

Ввечері 26 травня війська РФ атакували атакували Михайлівку, Бериславського району Херсонської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал Херсонської ОВА.

Внаслідок обстрілу поранення отримав 80-річний чоловік. Нині потерпілого доставляють до лікарні для надання меддопомоги.

Згодом з'явилась інформація про ще одну постраждалу. До лікарні шпиталізували 58-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та контузією.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що росіяни минулої доби обстріляли 14 населених пунктів Херсонщини, 4 людини дістали поранення.

Читайте: Дві людини загинули і дев’ять постраждали внаслідок обстрілу росіянами Харківщини. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28378) Херсонська область (5731)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 