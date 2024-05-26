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Дві людини загинули і дев’ять постраждали внаслідок обстрілу росіянами Харківщини. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 26 травня, російські окупанти вчергове обстріляли населені пукти Харківської області. Є загиблі та постраждалі, зокрема діти.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора, передає Цензор.НЕТ.

Як за зазначається, сьогодні орієнтовно о 14:20 ворог завдав удару по с. Богуславка Ізюмського району. Авіаційний боєприпас влучив на територію приватного домоволодіння. Загинула 71-річна жінка, ще пʼять людей постраждали, серед них хлопчики 9 та 12 років. Дітей госпіталізовано до лікарні. У селі пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, авто.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог ударив по Богуславці на Харківщині: загинула жінка, серед поранених - дитина

Наслідки обстрілів Харківщини 26 травня

Крім того, російські військові обстріляли м. Вовчанськ. Дві жінки 65 та 63 років зазнали поранень. У селі Стариця Чугуївського району загинув 76-річний чоловік, жінка 77 років травмована.

Читайте: Доба на Харківщині: масовані обстріли Харкова та удари по Печенігах, Чугуєву і Куп’янську-Вузловому, 12 загиблих, понад 70 постраждалих. ФОТОрепортаж

Приблизно о 16:00 у с. Івашки Золочівської ОТГ зафіксовано влучання ворожого FPV-дрона. Пошкоджено житлові будинки та господарчі споруди. Уламкове поранення дістав 29-річний чоловік, медики надали йому допомогу на місці.

Наслідки обстрілів Харківщини 26 травня
Наслідки обстрілів Харківщини 26 травня

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Наслідки обстрілів Харківщини 26 травня
Наслідки обстрілів Харківщини 26 травня
Наслідки обстрілів Харківщини 26 травня

Автор: 

обстріл (28472) Харківщина (6054)


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26.05.2024 20:51 Відповісти
 
 